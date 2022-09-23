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蒲亭下令動員引發反彈 澤倫斯基呼籲俄羅斯人抵制

2022/9/23 12:18
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（中央社基輔22日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭宣布局部動員，引發民眾抗議和新一波出走潮。烏克蘭總統澤倫斯基今天呼籲俄國人抵制動員令。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在每天發表的談話中說：「在已持續了6個月的戰爭中，有5萬5000名俄羅斯軍人喪生。」

「你們還想要更多嗎？如果不想，就反抗、逃走吧，或者向烏克蘭軍隊投降也可以。」

澤倫斯基還說：「在謀殺、折磨烏克蘭人等所有這些罪行中，你們已經是共犯，因為你們保持沉默。」

「但現在是你們做出選擇的時候了，對俄羅斯男性來說，這是攸關生或死、傷殘或健康的選擇。」

澤倫斯基繼續說道：「對俄羅斯女性來說，這個選擇將決定是會永遠失去她們的丈夫、兒孫，或是能努力保護他們免於死亡、戰爭、某個人（指蒲亭）的傷害。」

在蒲亭（Vladimir Putin）宣布局部動員後，昨天在全俄羅斯的示威活動中，有超過1300人被捕。

另有報導指出，在蒲亭宣布動員令後，俄羅斯出現大規模出走潮。從俄羅斯飛往允許俄國人免簽入境鄰國的航班，幾乎全部被預訂一空，機票價格因此飛漲。

報導說，符合被徵召條件的俄羅斯人急於逃出國，克里姆林宮（Kremlin）今天駁斥這是「假消息」。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110923

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