伊朗供俄無人機 烏克蘭降級外交關係

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（中央社基輔23日綜合外電報導）烏克蘭今天表示，將調降與伊朗的外交關係，並拔掉伊朗大使的大使資格，聲稱伊朗做出向俄羅斯部隊提供無人機的「不友善」決定。

路透社報導，烏克蘭今天稍早表示擊落4架伊朗製「神風」（kamikaze）無人機，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）抱怨伊朗傷害烏克蘭主權及國民。

烏克蘭與美國指控伊朗向俄羅斯供應無人機，但德黑蘭當局否認。

烏克蘭外交部在官網發表聲明：「向俄國供應武器捲入針對烏克蘭的戰爭是不友善的舉動，對烏克蘭與伊朗的關係造成嚴重打擊。」

「為回應這類不友善舉動，烏方決定撤銷伊朗大使的大使資格，同時大幅縮減伊朗駐基輔使館的外交人員人數。」

基輔的這則訊息是傳達給伊朗駐烏的代理大使，因為大使莫拉迪（Manouchehr Moradi）目前不在烏克蘭。

烏克蘭南部的烏軍當局在聲明中說，他們在敖德薩（Odesa）港附近的海面上空擊落伊朗製Shahed-136無人機。

軍事專家說，這款無人機可用於偵察，也可用作在空中盤旋伺機打擊的巡遊彈械，對俄羅斯來說頗有用。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1110924