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聯合國：白俄羅斯人權惡化 近1300名政治犯被捕

2022/9/24 17:17
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（中央社日內瓦23日綜合外電報導）聯合國今天警告，白俄羅斯目前大舉鎮壓公民社會，已有將近1300人因政治理由被捕，導致人權狀況不斷惡化。

法新社報導，聯合國代理人權事務高級專員納希夫（Nada Al-Nashif）表示：「（白俄羅斯的）鎮壓氣氛持續不斷，人權狀況惡化，公民權和政治權利都遭到嚴重侵犯，逍遙法外的情況猖獗。」

納希夫向位於瑞士日內瓦的聯合國人權理事會（UNHRC）陳述說，聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）發現，白俄羅斯的公民社會和媒體等遭到「大舉鎮壓」。白俄羅斯則猛烈抨擊這樣的說法。

白俄羅斯2020年總統大選，由老牌強人魯卡申柯（Alexander Lukashenko）贏得第6個總統任期，選舉結果爆發爭議。選前選後，聯合國人權事務高級專員公署持續檢視當地人權狀況。

聯合國公署已確認，2020年5月至2021年5月間，白俄羅斯至少有3萬7000人被捕。儘管許多人其後獲釋，但又不斷有其他人被捕。（譯者：張佑之/核稿：張正芊）1110924

魯卡申柯
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