北韓試射飛彈 似向美航母打擊群示威

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（中央社首爾25日綜合外電報導）南韓軍方表示，北韓今天朝日本海試射一枚不明彈道飛彈。北韓試射飛彈的時間點，適逢有美國航母參與的韓美大規模軍事演習即將登場，美國副總統賀錦麗也即將於下星期造訪首爾。

南韓聯合參謀本部今晨表示，「北韓發射了一枚不明彈道飛彈」，不過沒有提供任何進一步細節。

綜合法新社與路透社報導，北韓今年以來已進行了破紀錄的武器測試；先前有報導稱，平壤當局可能準備發射潛射彈道飛彈（SLBM）。

日本海上保安廳也引述日本防衛省的消息，證實北韓可能發射彈道飛彈，並警告船隻注意。

海上保安廳說：「各船隻請注意更新資訊，如果注意到任何異物，請勿接近，並請通知海上保安廳。」

日本放送協會（NHK）報導，這枚物體似乎落入日本專屬經濟區（Exclusive Economic Zone）外。

美國核動力航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan）和同行的打擊群23日停靠在南韓南部港市釜山的海軍基地，是首爾和華府推動在該區域有更多美國戰略資產的一部分。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）預計下週訪問平壤，並於29日會見南韓總統尹錫悅。

韓聯社昨天引述南韓軍方說法指出，北韓可能正在準備測試一枚潛射彈道飛彈。

韓聯社還說，北韓今年以來共發射16次彈道飛彈，2度發射巡弋飛彈。這是北韓自6月5日發射8枚短程彈道飛彈（SRBM）後，時隔113天再次發射彈道飛彈。這也是北韓自南韓新政府成立以來，第5次發起武力示威。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110925

日防相：北韓試射彈道飛彈 落日本專屬經濟區外

（中央社記者楊明珠東京25日專電）日本防衛大臣濱田靖一表示，北韓今天上午6時52分（台灣時間上午5時52分）許，從內陸朝東方發射至少一枚彈道飛彈，推估這枚彈道飛彈落在北韓東側沿岸附近，是日本專屬經濟區（EEZ）外。



日本朝日電視台報導，濱田表示，北韓發射的彈道飛彈最高高度50公里左右，如果是通常的彈道軌道，飛行距離約400公里。



濱田表示，北韓發射的彈道飛彈有可能是以難追蹤的變軌飛行，目前還在蒐集相關資訊做分析。目前還未接獲有飛機、船舶受害的消息。



濱田說，北韓發射彈道飛彈，對日本構成威脅。在俄羅斯對烏克蘭發動侵略之際，北韓頻頻發射飛彈不被容許，強烈譴責北韓違反聯合國安理會決議。日本政府已透過位於中國北京的大使館管道向北韓提出抗議。



日本朝日新聞報導，南韓合同參謀本部表示，北韓今天上午從北韓西北部的平安道泰川周邊朝日本海方向試射了一枚短程彈道飛彈。



上一次北韓發射彈道飛彈是在6月5日，從平壤郊外的順安等4處朝日本海方向發射了8枚。



報導說，有關北韓局勢，美國海軍的核動力航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）23日進到南韓海軍的釜山基地，預定參加在日本海附近舉行的美韓聯合軍演。北韓可能是為了對抗美韓的舉動才做出軍事性的挑釁行為。



南韓軍方研判北韓在咸鏡南道新浦市一帶有準備發射潛射彈道飛彈（SLBM）跡象。位於北韓東部沿海的新浦市是北韓主要生產、開發潛艦及SLBM的據點。（編輯：林憬屏）1110925