超級颱風諾盧登陸菲律賓 民眾被迫撤離家園

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（中央社馬尼拉25日綜合外電報導）超級颱風諾盧（Super Typhoon Noru）今天登陸菲律賓，挾帶強風豪雨侵襲人口稠密的主島呂宋島，數以百計的民眾已經被迫疏散撤離家園。

法新社報導，菲律賓國家氣象預報中心表示，諾盧以前所未見的速度「爆炸性增強」後撲向菲律賓，最大持續風速達每小時195公里。

諾盧在傍晚5時30分登陸奎松省（Quezon）玻利羅島 （Polillo Island）上的布爾迪奧斯市（Burdeos），是今年侵襲菲律賓強度最大的颱風。

菲律賓國家警察首長阿祖林（Rodolfo Azurin）表示：「我們要求住在危險地區的居民，必要時遵守撤離要求。」

菲律賓經常受到風暴侵襲。科學家警告，隨著世界因氣候變遷而變暖，風暴將變得越來越強烈。

奎松省沿海城鎮茵芬達（Infanta）的一名廚師表示：「今早風勢猛烈。我們有點擔心，我們把財物安置好，採購了一些物品，所以我們已經準備好食物，以防萬一。」

社群媒體上的影片顯示，茵芬達和玻利羅島上的路樹遭強風吹倒。

氣象局表示，過去24小時內，諾盧的風速增加了90公里。

諾盧在馬尼拉東北方約100公里處登陸。緊急應變當局人員如臨大敵，因應諾盧挾帶的強風大雨可能造成重創，已開始要求首都高風險區的民眾強制疏散撤離。

民防部門主管卡巴塔克（Romulo Cabantac）表示：「國家首都區已經準備好了。我們嚴陣以待，希望颱風不會帶來重創。」（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110925