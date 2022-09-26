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颱風諾盧登陸馬尼拉東北 呂宋島停班停課

2022/9/26 09:42
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（中央社馬尼拉26日綜合外電報導）3級颱風諾盧（Typhoon Noru）在菲律賓首都馬尼拉（Manila）東北部登陸，侵襲主島呂宋島，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）宣布今天停班停課。

菲律賓國家氣象局表示，在颱風諾盧行經路徑，有近8400人預防性撤離。諾盧登陸後風勢進一步減弱，目前持續風速每小時175公里，陣風達每小時290公里。

強風大雨襲擊下，吹倒樹木和電線桿；航班取消、渡輪停駛、巴士也停開。

小馬可仕宣布呂宋島（Luzon）今天停班停課。呂宋島占菲國經濟規模2/3以上，擁有菲國1.1億總人口的半數。

小馬可仕在社群媒體臉書（Facebook）說，對於受颱風影響地區所有能源相關設施，能源部處於高度戒備狀態。

菲律賓證券交易所（Philippine Stock Exchange ）表示，首都地區和附近省分降下大雨至豪大雨，今天暫停交易。

3級颱風諾盧掀起海浪襲擊各港口，社群媒體上的照片和影片顯示低窪地區淹水。

諾盧目前在呂宋島稻米生產省分朝西移動，今早可能會出現在南海上空。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1110926

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