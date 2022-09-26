印度擬要求新手機支援本土導航系統 國際大廠跳腳

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（中央社新德里26日綜合外電報導）印度擬要求科技大廠於數月之內生產與印度本土開發導航系統NavIC相容的智慧型手機，由於須變更硬體，三星電子公司、小米集團、蘋果公司都擔心會增加成本並且打亂生產計畫。

路透社報導，奉行總理莫迪（Narendra Modi）自立自主的政策，印度過去數年以來擴大應用本土開發的區域衛星導航系統「印度星座導航系統」（Navigation with Indian Constellation, NavIC）。

印度政府希望降低對包括美國全球衛星定位系統（GPS）等外國系統的依賴，強調NavIC在國內導航上更精確，相關應用更可惠及經濟發展。

中國、歐洲聯盟、日本、俄羅斯都有自己的全球或區域導航系統抗衡GPS。2018年開始運作的NavIC使用率極低，強制用於公共車輛定位追蹤。

根據兩名業界消息人士和路透社看到的政府文件，莫迪政府和太空機構官員希望擴大相關應用，今年要求智慧型手機大廠修改硬體，明年1月銷售的新手機除了GPS之外，也要支援NavIC。

蘋果公司（Apple Inc.）、小米集團、三星電子公司（Samsung Electronics Co.）8、9月在會議中對此表達憂心，認為讓手機與NavIC相容意味將造成更高研究和生產成本。

根據兩名業界消息人士說法和有關的文件內容，相關變更必須取得更多測試許可，而1月1日的期限將會打亂營運和手機發表計畫。

三星拒絕針對相關會議發表評論，蘋果和小米對此沒有回應，參與計畫的印度科技部和印度太空研究組織（ISRO）也都沒有回應。

根據路透社看到的會議紀錄，三星9月2日在手機、晶片製造大廠與印度科技部和太空機構的閉門會議中曾就此表達憂心。

三星印度總裁喬治（Binu George）就成本疑慮提出警告，強調要支援NavIC不只需要新手機晶片組，也需要許多其他零件。

會議紀錄引述喬治說：「因為需要支援印度專用設備，變更硬體設計和額外投資將會增加成本。而且本公司已經準備好2024年要發表的款式。」

資深政府官員指出，手機業者尋求相關變更到2025年才實施，當局可望於未來幾天內作出決定。

香港研調機構Counterpoint統計，印度智慧型手機巿場全球第2大，而小米和三星合計巿占率達38%，更高價的蘋果手機在當地巿占率約為3%。

其他幾個中國手機業者合計約占28%，但是巿占率16%的Realme沒有出席2日的會議。

印度是手機價格敏感巿場，對在低於200美元手機這個巿場區塊居於領導品牌的三星和小米等業者而言，主要顧慮的是為了同時支援GPS和NavIC而需採用所謂雙頻晶片組，會導致成本攀高。

大部分智慧型手機製造商仰賴諸如美國高通公司（Qualcomm Inc.）和台灣的聯發科技取得NavIC相容晶片組。

聯發科技2日在上述會議中表示，只要「提高一些成本」並且增加額外硬體，其所有5G手機晶片組都可以與NavIC相容，並且表示，預期兩年內約80%手機都將是5G手機。

聯發科技拒絕針對路透社提問回應。高通在聲明中表示，已經與印度太空研究組織就支援NavIC晶片組合作多年，並且會繼續進行相關合作。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110926