中國學者：入俄公投無國際法意義 戰爭走向不變

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（中央社台北26日電）俄羅斯正在其掌控的烏克蘭4大地區推動所謂「入俄公投」。中國學者馮玉軍表示，這場公投不具國際法的實質意義，多數國家都不會認同，俄烏戰爭還會持續，並不會因為這場公投改變其結果。

「鳳凰網視頻」網站24日晚間播放的鳳凰新聞內容，請復旦大學俄羅斯中亞研究中心主任馮玉軍談俄羅斯推動的公投以及西方國家會採取的行動。

馮玉軍說，這次俄羅斯在烏克蘭4個州推行的所謂公投沒有任何國際法的依據，它的主要目標就是為俄羅斯占領烏克蘭的領土加入俄羅斯聯邦提供合法性。但是不只是西方國家，世界上其他很多國家也都不會認可這種公投結果，意味著這不會有任何國際法的實質意義。

他說，在這種情況之下，即使所謂的公投以高票通過，並不意味著烏克蘭幾個州的領土就合法地進入俄羅斯聯邦的版圖。

至於西方國家的因應方式，馮玉軍表示，西方除了對俄羅斯指責之外，還會採取各種各樣的措施，通過增加對烏克蘭的政治、經濟、安全、軍事等援助，幫助烏克蘭收復被占領土。「所以，這場戰爭未來還會持續下去，並不會因為這場公投改變它的結果。」

外電報導，這次舉辦所謂加入俄羅斯聯邦公民投票的地區，包括了俄羅斯掌控的盧甘斯克州（Luhansk）、頓內茨克州（Donetsk）、赫松州（Kherson）和札波羅熱州（Zaporizhzhia）等4大地區。「公投」為期5天，即將在明天結束。

俄軍在這4州控制的地區約占烏克蘭領土的15%。烏軍仍然掌控上述4州的部分領土，包括頓內茨克州約40%地區和札波羅熱州首府。整個前線持續激烈戰鬥，特別是在頓內茨克北部和赫松。

報導指出，莫斯科當局希望以此作為併吞領土的依據，不惜以各種手段，甚至出動步槍和行動票箱，逼迫烏克蘭公民在槍口下投票。

美國總統拜登（Joe Biden）在內的西方領袖譴責這是一場假公投，是俄羅斯為了竊取烏克蘭土地做準備。（編輯：張淑伶）1110926