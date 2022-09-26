俄占領區暴行頻傳 美國再給烏克蘭145億執法金援

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國政府今天宣布，再提供烏克蘭4億5750萬美元（約新台幣145億元）用於執法事務。這是華府繼提供基輔數以十億計美元軍事援助來協助對抗俄羅斯侵略後，又再給予新金援。

法新社報導，這筆最新援助資金，將用於支持烏克蘭全國警察與邊境防衛人員，以及針對俄羅斯軍隊在烏克蘭境內曾經占領地區犯下的暴行，支援相關調查工作。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在聲明中表示：「我們提供的保護裝備、醫療補給與裝甲車，已經大大降低烏克蘭的軍民傷亡。」

聲明還說：「美國與烏克蘭人民肩並肩站在一起，並繼續致力於支持一個民主、獨立且擁有主權的烏克蘭。」

根據美國國務院的資料，自從去年12月中以來，美國累計已提供烏克蘭6億4500多萬美元（約新台幣205億元）的執法相關援助。

烏克蘭不久前將俄軍逐出占領的烏東城鎮伊久姆（Izyum）後，發現一處大型亂葬崗而挖出447人遺體，大多數是平民，其中有些人有遭到虐待跡象。如今再獲美國金援對俄軍暴行的檢察工作。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）提及烏方發現另2處亂葬崗。他上週在聯合國大會上發表演說時，要求「懲罰」俄羅斯。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1110926