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核武威脅籠罩下 烏克蘭4區入俄公投將結束投票

2022/9/27 17:20
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（中央社基輔27日綜合外電報導）克里姆林宮扶植的當局在烏克蘭4個大半受到俄軍控制的地區，舉行加入俄羅斯聯邦的公投，預計今天結束投票。莫斯科動用核武來守住戰果的威脅正步步進逼。

法新社報導，這次投票提高俄羅斯7個月來侵略烏克蘭的賭注，基輔（Kyiv）及其盟友譴責公投是騙局，並稱西方永遠不會承認投票結果。

俄軍這個月在烏克蘭東部和南部遭逢嚴重挫敗，觀察家表示，這促使俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）匆忙舉行公投，以鞏固莫斯科在當地的權威。

蒲亭表示，俄國將動用任何與一切可用手段來捍衛自身領土，暗指併吞4地後，莫斯科可能部署戰略核武，來擊退烏克蘭收復國土的企圖。

蒲亭也宣布莫斯科將徵召30萬後備軍人。但此舉引發抗議，並促使擔心被派到烏克蘭的俄羅斯男性逃到鄰國。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）則表示，協助入俄公投的烏克蘭人將面臨叛國罪指控，刑期至少5年。

路透社報導，波多利雅科接受瑞士「展望報」（Blick）訪問時說：「我們已掌握在某種程度上參與其中的人員名單。」

「我們討論的是關於數以百計的通敵者，他們會被以叛國罪起訴，面臨至少5年徒刑。」

波多利雅科並提到，被迫投票的烏克蘭人不會受罰。烏克蘭官員曾通報，親俄當局逐戶把票匭送到家門口，強迫居民在俄國支持的維安人員面前投票。

烏克蘭4個俄占區在23日開始投票前幾天，才宣布要舉行公投。這4地分別為烏東的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk），以及烏南的赫松（Kherson）和札波羅熱（Zaporizhzhia）。

盧甘斯克州戰前人口210萬，有3側與俄羅斯接壤，與鄰近的頓內茨克州共同組成頓巴斯（Donbas）工業帶。烏克蘭當局評估，主要講俄語的盧甘斯克州約98%土地受俄國控制，在公投4地中的比例最高。

頓內茨克州戰前人口410萬，地處頓巴斯地區的礦業和鋼鐵基地。當地居民主要講俄語，大約一半的土地自2014年起即落入莫斯科支持的分離主義份子之手。

頓內茨克州毗鄰黑海（Black Sea），州內港口城市馬立波（Mariupol）在俄軍入侵後不久經歷殘忍圍城戰，整座城市化為瓦礫。烏克蘭當局表示，頓內茨克州現有2/3土地在俄國控制下。

札波羅熱州也與黑海相鄰，戰前人口約160萬人，該州在第聶伯河（Dnieper River）河畔有座歐洲最大核電廠。據估計，目前札波羅熱州有63%受俄國控制，在公投4地的比例最低。州內大城札波羅熱市仍在烏克蘭手中，但莫斯科控制該州主要港口伯德揚斯克（Berdyansk）。

赫松州位於公投4地的最西側，是俄軍開始入侵後最先淪陷的烏克蘭區域之一。當地戰前人口100萬，是烏克蘭重要農業區，被第聶伯河一分為二。根據烏克蘭當局評估，赫松州目前約83%的土地受俄國控制。

赫松州是通往克里米亞半島（Crimea）的門戶，原屬烏克蘭的克里米亞在2014年被莫斯科併吞。（譯者：楊昭彥/核稿：戴雅真）1110927

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