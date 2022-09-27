颱風諾盧來勢洶洶 泰國嚴陣以待

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（中央社記者呂欣憓曼谷27日專電）威力持續增強的颱風諾盧（Noru）在菲律賓引起大範圍水災，並持續往越南和泰國方向前進，泰國政府嚴陣以待，在各府成立府級的災害應變中心，必要時將撤離高危險區域的居民。

泰國總理府發言人阿努查（Anucha Burapachaisri）今天表示，諾盧預計9月28日到29日會影響泰國東北部，加上雨季影響，泰國灣週邊區域的雨勢將會變更強，預計9月28日到10月1日的雨勢將會最強，泰國東北部、中部、南部和東部可能部分區域會出現淹水。

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大曼谷週邊多處區域近日因雨季已經出現水災不退現象，諾盧來襲更讓各界憂心忡忡。阿努查表示，政府相關部門已經做好準備應對諾盧的影響，內政部在各府成立府級的災害應變中心，並做好應對洪災的計畫，如果情勢惡化，將在危險區域迅速撤離居民並建立臨時安置處所，如果有些區域淹水不退，政府會安排好居民的臨時去處。

除此之外，泰國警方做好準備，將和各單位協助受到風災影響的居民，警方也會加強巡邏，避免有人趁著災亂的時候趁火打劫；而在泰國自然資源和環境部轄下的單位要提高警覺，必要時關閉國家公園，以照顧到遊客安全。（編輯：高照芬）1110927