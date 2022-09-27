擺脫疫情陰霾 F1新加坡大獎賽30日熱鬧登場

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（中央社新加坡27日綜合外電報導）新加坡本週末將舉辦疫情爆發以來亞洲首場一級方程式賽車（Formula One，F1），伴隨這項賽事的還有各種演唱會、派對等熱鬧活動，彷彿重返2019年當地舉辦F1的盛況。

法新社報導，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦2年的新加坡大獎賽（Singapore Grand Prix）9月30日至10月2日將隨著夜間賽道上賽車引擎的咆哮聲浪再度回歸，屆時預計將吸引成千上萬車迷前往觀戰。

紅牛車隊（Red Bull）的荷蘭車手維斯塔潘（Max Verstappen）將在濱海灣區（Marina Bay）周圍的街道賽道上力保其世界冠軍頭銜。比賽門票銷售快速，而派對套房每晚房價最高可達7萬美元（約新台幣222萬元）。

即使飯店房價估計較疫情前高出50%，飯店訂房狀況仍相當踴躍，部分房價已飆漲至每晚逾新幣2000元（約新台幣4萬4000元），尤其是位在賽道周圍的房間。

不過這場F1盛會的迷人之處絕不僅只有比賽，星國還將舉辦多場演唱會，請來西城男孩（Westlife）、黑眼豆豆（Black Eyed Peas）、麂皮樂團（Suede），以及美國饒舌歌手胖史酷（Fatman Scoop）和荷蘭知名DJ奧立佛荷登斯（Oliver Heldens）登台獻藝。

此外還有高檔派對提供魚子醬和香檳，食客亦可大啖F1主題的「咆哮晚宴」（Roaring Dinner Feast）和「加油早午餐」（Fuel Up Brunch）。

約25場企業會議和活動也將在這裡舉行，包括富比世全球總裁會議（Forbes Global CEO Conference）。

新加坡旅遊局（Singapore Tourism Board，STB）體育與健康總監李王玲（Ong Ling Lee，音譯）告訴法新社：「這昭告全世界，新加坡正重新開放，我們舉辦世界級、高品質活動的能力仍未褪色。」

她說，當局尚未公布門票銷售數字，但今年的門票銷量已突破2019年紀錄，當時的觀眾多達26萬8000人。

門票票價從新幣98元（約新台幣2165元）到將近新幣1萬元（約新台幣22萬元）。

星國為近600萬人口中的多數接種疫苗，並決定與病毒共存後，當局取消所有防疫限制，僅保留在巴士和地鐵上戴口罩的規定。

星國聯昌國際私人銀行（CIMB Private Banking）區域經濟學家宋誠煥（Song Seng Wun）告訴法新社：「從全球角度來看，這是自疫情以來照耀新加坡最亮的一道光，也是擺脫COVID-19疫情的盛大派對。」

新加坡旅遊局表示，自F1於2008年在該國首次登場以來，已創造逾新幣15億元（約新台幣332億元）的觀光收入。

宋誠煥表示：「對我來說，這不僅關乎比賽，我也想到處看看有那些人來參加派對，看看熱鬧光景是否已經回歸。我認為，它會以報復性方式回歸。」（譯者：楊明暐/核稿：施施）1110927