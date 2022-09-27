研究：比特幣挖礦耗電 永續能源占比增長微

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（中央社倫敦27日綜合外電報導）英國劍橋大學今天發表的研究報告顯示，從去年1月到今年1月，加密貨幣挖礦對永續能源的使用僅有微幅增長。比特幣「綠化」還有待努力。

路透社報導，比特幣交易和新加密貨幣「開挖」，都要透過功能強大的電腦連上全球網路運算、解決複雜的數學問題。

這個過程十分耗電，因為大量依賴會汙染環境的化石燃料像是煤炭，引發政策制定者、投資者和環保主義者的批評。環保人士憂心比特幣挖礦會加劇全球暖化。

近來也有方案是要嘗試改採清潔能源挖礦，像是將提煉石油的熱能副產品再利用，用來開挖加密貨幣。

不過根據劍橋比特幣電力消耗指數（Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, CBECI）數據顯示，2022年1月，化石燃料在比特幣挖礦的能源結構中仍占了62%，1年前的占比是65%。

煤炭使用量則是從1年前的47%減少到37%。不過比特幣挖礦變得更加依賴天然氣，今年1月天然氣占能源結構的比重是1/4，1年前僅有16%。

永續能源像是核能、水力、風力和太陽能，在比特幣挖礦的能源結構上沒太大變化；只從1年前的35%增加到38%。其中水力還從大約20%減少到15%。

劍橋大學的研究是依據世界各地挖礦的地理分布數據、以及各國的能源結構數據。

劍橋大學研究報告的數據和美國比特幣挖礦委員會的數據有「明顯落差」。後者今年7月預估比特幣挖礦的能源結構，永續能源占比是約60%。

CBECI計畫領導人紐穆勒（Alexander Neumueller）說，「我們正試圖讓外界看見，比特幣挖礦留下的影響，這樣的能源使用結構確實對溫室氣體排放帶來很大的影響」。

CBECI計畫說，今年比特幣挖礦產生的溫室氣體排放量，預估是相當於4840萬噸二氧化碳，比2021年的預估排放量少了約14%。（譯者：張欣瑜/核稿：劉淑琴）1110927