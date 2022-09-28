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馬斯克與推特訴訟10月開審 雙方找證據備戰

2022/9/28 20:31（9/28 21:13 更新）
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馬斯克因取消收購推特公司的協議而遭對方提告，審判即將於10月登場。（路透社）
馬斯克因取消收購推特公司的協議而遭對方提告，審判即將於10月登場。（路透社）
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（中央社舊金山28日綜合外電報導）世界首富馬斯克因取消收購推特公司的協議而遭對方提告，審判即將於下個月登場。雙方在訴訟戰頻頻交鋒，目前都在挖掘證據，以期在這場代價高昂的官司中勝出。

法新社報導，馬斯克（Elon Musk）一直在尋找證據支持其指控，即推特（Twitter）對用戶帳號有多少比例實際上專發垃圾訊息或根本是軟體「機器人」，以及推特為成長而採取的重要措施等方面，涉嫌誤導監管機關和投資人。

推特公司控告馬斯克違反協議，想迫使他完成440億美元收購交易，正大力尋找相關資料或證詞，來證明他因為反悔而編造藉口一走了之。

在昨天舉行的審前聽證會上，雙方律師出現爭執。這次聽證會是在取證階段進行的，在這一階段，訴訟雙方都在尋求文件、電子郵件、證詞等來支持他們的立場。

推特的一名律師昨天告訴法官，要從資料科學家那兒取得馬斯克用來估計社交網路假帳戶比例的文件相當困難，這些科學家最終得到的結果並不支持馬斯克的指控，即假帳戶比例遠高於5%。

律師威爾遜（Brad Wilson）爭辯稱，推特公司要取得資料科學家提供給馬斯克研究的推特相關資料，一再遇到「拖延和混淆」。

馬斯克的律師則敦促法官讓推特交出更多訊息或其他物件，特別是「可盈利的每日活躍用戶」和「用戶活動分鐘數」相關資料。

根據法庭文件，現擔任特斯拉（Tesla）執行長的馬斯克將於下週在律師事務所私下宣誓作證兩天，證詞將透過「速記、聲音和視覺方式」記錄。本案預定10月17日在德拉瓦州衡平法院（Delaware Chancery Court）開庭審理，為期5天。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110928

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