制裁俄羅斯 蘋果下架熱門應用程式VKontakte

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（中央社舊金山28日綜合外電報導）蘋果公司（Apple）今天證實，由於英國祭出的制裁措施，已將熱門俄羅斯社群網絡VKontakte從全球應用程式商店App Store下架。

法新社報導，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）政權在烏克蘭境內遭莫斯科掌控的地區發起入俄公投，並加強對西方的威脅後，英國政府26日對92個俄羅斯個人和實體祭出制裁。基輔當局和盟國譴責這場入俄公投是「假」公投。

英國外交大臣柯維立（James Cleverly）透過聲明表示：「在槍管下舉行的假公投不可能是自由和公平的，我們絕對不會承認其結果。」

他說，英國的制裁措施鎖定「假公投的幕後主使者，以及持續支持俄羅斯政權侵略戰爭的個人」。

總部位於聖彼得堡（St. Petersburg）的科技公司VK在部落格貼文中表示，旗下部分應用程式已從App Store下架。

VK應用程式可用來傳訊息、數位支付、購物及社群網絡交流。

根據總部位於加州矽谷的蘋果公司說法，從App Store下架的這款VK應用程式，是由遭英國政府制裁的各方掌控或持有多數股權的開發者發行，而蘋果是依法行事。

蘋果和VK表示，已經在裝置上安裝這款應用程式的人依然可以使用，但不再透過App Store提供更新。

據路透社報導，俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構（Roskomnadzor）表示，蘋果公司的行為剝奪數以百萬計俄羅斯人使用VK應用程式的權利，要求蘋果對其決定做出解釋。

Roskomnadzor稱這些限制具「歧視性」，還說它們侵犯了俄羅斯網路使用者資訊與溝通自由的權利。

不過，俄羅斯本身強迫國內所有重要獨立媒體關閉並封鎖美國社群媒體平台臉書（Facebook）、Instagram和推特（Twitter），限制其公民取得資訊。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1110929