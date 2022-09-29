俄國恐併吞烏克蘭領土 澤倫斯基獲美英德加力挺

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（中央社基輔/華盛頓/倫敦28日綜合外電報導）在俄羅斯似乎準備併吞烏克蘭大片領土之際，烏國總統澤倫斯基今天致電多名外國領袖，要求更多軍援及加強制裁俄國；美、英也承諾絕不承認俄國併吞領土的企圖。

俄羅斯日前在4個佔領烏克蘭地區舉辦公民投票，計票結果顯示多數人民願意加入俄羅斯聯邦；烏克蘭和西方國家則譴責這些公投違法造假。

綜合法新社與路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在公投結束後，與英國、加拿大、德國、土耳其等國領袖談話，要求他們提供更多軍事援助，並對俄國實施更嚴厲的制裁。

澤倫斯基在晚間公布的影片演說中表示：「謝謝大家明確的支持。謝謝大家理解我們的立場。烏克蘭不能、也不容許俄羅斯企圖侵占我國任何領土。」

● 美國

法新社報導，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天說，美國絕不會承認俄羅斯併吞烏克蘭部分領土非法、不正當的企圖，也將與盟國和夥伴合作，對俄國個人或實體祭出新的經濟制裁。

● 英國

英國首相特拉斯（Liz Truss）與澤倫斯基通電話後表示，英國也「絕不會承認俄羅斯併吞（烏克蘭領土）的企圖」。

首相辦公室發言人說，特拉斯在俄羅斯舉辦假公投後，強調了英國對烏克蘭的堅定支持。發言人說：「首相表明，英國絕不會承認俄羅斯併吞主權領土的企圖；她也重申，在（俄國）總統蒲亭被擊敗之前，烏克蘭都可以仰賴英國的支持。」

澤倫斯基與特拉斯談話後在推特（Twitter）發文說：「為了因應（俄羅斯可能併吞烏克蘭領土），必須加強對烏克蘭的防衛和資金援助。」

● 德國

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在另一通電話中向澤倫斯基承諾，德國會堅定提供資金、政治和人道援助給烏克蘭。德國政府發言人表示，蕭茲還說德國會持續為烏克蘭捍衛主權和領土完整提供支持，包括武器運輸。

● 加拿大

澤倫斯基與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）通話後表示，加拿大擁有技術和人道主義抱負，能幫助烏克蘭掃除地雷。

加拿大自1990年代以來一直在全球帶頭禁止地雷，於1999年目標為禁用地雷的「渥太華公約」（Ottawa Convention）中起了作用，當時有133國簽署。

澤倫斯基說：「我邀請杜魯道總理率領全球，投入將俄羅斯地雷和砲彈清出我國土地的行動。烏克蘭土地因俄羅斯戰爭，成了全球地雷最密集的地區之一。」

他表示：「我們必須展開前所未有的行動：我們必須開創先例，迅速、大規模地掃除地雷，不要把問題留在那裡數十年。」他感謝加拿大隨時願意伸出援手。

但杜魯道辦公室公布的對話紀錄沒有提到澤倫斯基的提案。美國、俄羅斯、中國和印度都沒有簽署渥太華公約。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）1110929