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烏克蘭俄占區首長抵莫斯科 準備參加併入儀式

2022/9/29 19:40
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（中央社莫斯科29日綜合外電報導）克里姆林宮扶植的4名烏克蘭俄占區首長今天齊聚莫斯科，準備參加併入俄羅斯的儀式。在此之前，他們已呼籲俄羅斯總統蒲亭正式將這些占領土地併入俄國。

俄國近日在部分掌控的烏克蘭赫松（Kherson）、盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）4州針對是否脫烏入俄，舉行為期5天的公投。

法新社報導，莫斯科扶植的4州首長聲稱居民在公投中支持併入俄國；西方國家則批評公投根本是一場騙局，不會承認其結果。

親莫斯科的盧甘斯克人民共和國領導人帕斯特爾奈克（Leonid Pasechnik）今天告訴俄國國家通訊社塔斯社（TASS），「我已抵達莫斯科」。

自2014年俄羅斯兼併克里米亞（Crimea）以來，莫斯科支持的分離主義分子一直控制盧甘斯克州和鄰近的頓內茨克州這2州大部分地區。

莫斯科任命的赫松地區官員斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）告訴親克宮媒體，蒲亭（Vladimir Putin）計劃會晤占領區首長。「與總統的會面當然已安排妥當。我現在沒有相關訊息，也不能透露會晤地點、主題與確切時間。」

斯特雷穆索夫昨晚在Telegram上發布1張照片，畫面可見頓內茨克分離主義領袖普希林（Denis Pushilin）、莫斯科指派的赫松州州長薩爾多（Vladimir Saldo）和克宮支持的札波羅熱首長巴里特斯基（Yevgeny Balitsky）同框合影，並稱他們都已抵達莫斯科。

他還在貼文中寫道，「我們很快就會成為俄羅斯聯邦的新子民。」

在正式併吞烏國占領區之前，俄羅斯首都莫斯科今天正在準備將於市中心舉行的慶祝活動。

莫斯科當局堅稱占領區的公投是在公平原則下進行。基輔當局則呼籲西方國家提供更多軍事援助，以作為對俄國兼併的回應。（譯者：施施/核稿：嚴思祺）1110929

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