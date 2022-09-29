馬克宏堅決重啟退制改革 若遇阻不排除解散國會

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（中央社記者曾婷瑄巴黎29日專電）法國總統馬克宏昨晚宣布將重啟2019年引起大規模抗議的退休制度改革，開始新一輪協商，並盼冬天結束前通過法案。官員今天指出，若反對陣營採取不信任動議，總統將不排除解散國會。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）28日晚間召集總理柏納（Élisabeth Borne）等內閣成員與黨內重量級人物，針對極具爭議性的退休制度改革進行商議，最後決定重啟退制改革之路。

2019年底，馬克宏推動退制變革，其中又以將退休年齡從62提高為65歲最受批評，簡言之即需工作至65歲才能領取完全的退休金，引發數月的街頭抗議與大罷工，直到2020年3月COVID-19疫情全球爆發才被迫擱置。

這份改革草案是馬克宏第二任期內最具爭議性的政策之一，內容包括逐步調升退休年齡，預計於2031年調至65歲。左翼反對聯盟NUPES和極右翼國民聯盟（RN）不斷抗議，揚言執政黨若想動用「憲法49之3條」強渡關山，將會對政府採取不信任動議投票。

依據「憲法49之3條」，政府在每次議院會期內有一次不需投票就通過立法的權力，若動用此法，只有不信任動議可以阻擋。如今執政黨在國民議會沒有絕對多數，先前許多人懷疑政府是否會引用該權。

勞動部長杜索普（Olivier Dussopt）今天接受LCI電視台專訪中時強調，面對不信任動議，不排除馬克宏會決定解散國民議會。「若所有反對政營結盟採取不信任動議企圖推翻政府，他（馬克宏）將會交由法國民眾來裁決，決定他們想要讓誰成為新的多數」。

BMF電視台（BMFTV）引用馬克宏昨晚會議上的發言：「一旦投下不信任動議，我會馬上解散國民議會。」

總理柏納也在今天向法新社表示，希望能在「冬天結束前」通過法案，表示新制應於2023年夏天上路，並指出政府目前選擇協商，而非「強行通過」。杜索普肩負重任，將負責從下週開始的新一輪退制改革協商，包括和各大工會與不同政治勢力對話。

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杜索普表示憲法49之3條是憲法工具，以渡過僵局和阻撓，不過他表示，之所以啟動新一輪協商，就是因為政府從未放棄透過協商方式在退休制度上達到共識。

政府發言引起爭議，社會黨主席弗和（Olivier Faure）表示，將會為正義而戰，「不會屈服於幼稚的恐嚇」。極右派愛國黨（Les Patriotes）主席菲里波（Florian Philippot）則要馬克宏儘管解散國會，「他的政黨將會比現在更弱勢，沒人欣賞這個小暴君了」。在俄烏戰爭帶來的通膨與能源危機陰影下重啟退制改革，法國恐將面臨新一波抗議浪潮。（編輯：韋樞）1110929