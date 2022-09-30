颶風伊恩橫掃佛州至少12死 減弱再增強朝北續推進

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（中央社佛羅里達州夏洛特郡30日綜合外電報導）4級颶風伊恩（Ian）肆虐佛羅里達州，造成至少12人死亡。美國總統拜登表示，這可能是該州史上最致命的一場颶風。

國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，拜登昨天上午聽取聯邦緊急事故管理總署（FEMA）官員簡報後稱，儘管死亡人數尚不清楚，但初步報告顯示，生命損失可能「相當大」。

到了昨晚，已確認有12人在風暴中喪生，其中7人在夏洛特郡（Charlotte County），當地靠近伊恩28日下午登陸佛州西南海岸的地點。

伊恩是有史以來襲擊美國的最強風暴之一，截至昨天下午，大約230萬用戶停電，數家醫院停水，數以千計民眾受困家中。

邁爾斯堡（Fort Myers）市長安德森（Kevin Anderson）告訴NBC「今日秀」（Today）節目，伊恩是他數十年來所見過最兇猛的風暴之一，他情緒激動表示：「從市中心我住的公寓大樓看著積水上升，淹沒所有位在一樓的商店，令人心碎。」

社交媒體上的照片和影片展示颶風蹂躪後的場景：奧蘭多（Orlando）被洪水淹沒、邁爾斯堡船隻撞壞、彭塔哥達（Punta Gorda）的樹木像牙籤一樣折斷。塞尼伯堤道（Sanibel Causeway）部分被毀，車輛無法通過。

佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）稱，這場風暴將名列「有史以來襲擊佛羅里達半島最強颶風前5名之一」。拜登宣布佛州發生「重大災難」，將提供聯邦援助以協助地方和該州復原工作。

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美國國家颶風中心（NHC）表示，伊恩昨天上午降級為熱帶風暴，而後再次增強為颶風，並「挾帶威脅生命的洪水、暴潮和強風朝著南、北卡羅來納和喬治亞州前進」。

國家颶風中心昨晚稱，伊恩正以時速10英里（16公里）向東北移動，最大持續風速為每小時85英里（約137公里），陣風更大，預計今天襲擊南卡羅來納州，該州整個海岸線都在颶風警報範圍內。（譯者：楊明暐/核稿：何宏儒）1110930