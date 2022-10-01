美國知悉北韓試射彈道飛彈 評估未構成立即威脅

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美軍印太司令部1日表示，美軍知悉北韓試射兩枚彈道飛彈，評估不會對美國人員、領土或盟國構成立即威脅。圖為北韓國旗。（路透社）

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（中央社華盛頓/首爾1日綜合外電報導）美軍印太司令部今天表示，美軍知悉北韓試射兩枚彈道飛彈，評估不會對美國人員、領土或盟國構成立即威脅。

路透社報導，美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）在聲明中說：「飛彈試射行動凸顯了朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）非法的大規模殺傷性武器（WMD）和彈道飛彈計畫具有破壞穩定的影響。美國對防衛大韓民國與日本的承諾依舊堅若磐石。」

南韓合同參謀本部表示，北韓今天朝東岸發射不明彈道飛彈，是平壤當局一週內第4次試射，升高朝鮮半島緊張情勢。

南韓、美國及日本海軍昨天舉行5年來的首場三方反潛軍演，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）本週也親自造訪南韓。

日本海上保安廳也通報，北韓至少試射了2枚疑為彈道飛彈的物體。日本放送協會（NHK）引述政府知情人士說法報導，第2枚飛彈已落入日本專屬經濟區（EEZ）外。

北韓在賀錦麗造訪南韓前後都發射飛彈，擴大了今年破紀錄的武器測試速度，升高了擁核北韓有能力打擊美國和其盟國的威脅。

平壤當局也執行了2017年來的第一次洲際彈道飛彈（ICBM）試射。

分析家認為北韓提升試射速度是為了打造作戰武器，並趁著世界因烏克蘭衝突等危機分散注意力時，將武器測試「常態化」。

首爾梨花女子大學（Ewha Womans University）教授伊斯利（Leif-Eric Easley）說：「北韓國力疲弱，在國際上又遭到孤立，卻在此時快速將武器現代化，並趁著全球因為美中對抗和俄羅斯併吞更多烏克蘭領土而分裂時動作頻頻。」

他說：「金正恩（北韓領導人）政權對尹錫悅（南韓總統）政府態度強硬，南韓政治也因內鬥而舉步維艱。」

聯合國安全理事會（UN Security Council）長久以來都禁止北韓試射核武和彈道飛彈。南韓軍方並未就今天這2枚飛彈的射程、高度和速度提供細節。

南韓國會議員9月26日表示，北韓已完成核試的準備工作，可能在中國10月舉行中國共產黨第20次全國代表大會和美國11月舉行期中選舉之間執行。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1111001