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烏克蘭控俄軍在哈爾科夫州攻擊平民車隊 釀20死

2022/10/1 23:04
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（中央社基輔1日綜合外電報導）烏克蘭哈爾科夫州（Kharkiv）州長西涅古波夫與烏克蘭安全局今天表示，9月底在烏國東北市鎮庫皮揚斯克（Kupiansk）附近有一列平民車隊遭到俄軍砲擊，已知造成20人死亡。

法新社報導，西涅古波夫（Oleg Synegubov）在社群媒體Telegram發文表示：「在庫皮揚斯克地區發現一列平民車隊遭到砲擊，初步統計有20人在車內身亡。」

他還說，俄羅斯人「攻擊嘗試逃避砲擊的平民。這樣的暴行沒有任何正當理由」。

路透社報導，烏克蘭安全局（Security Service of Ukraine，SBU）也發布聲明表示，9月底在烏克蘭東部烏軍與俄軍控制領土之間的「灰色地帶」，有一列平民車隊遭到俄軍砲擊，造成20人喪命。

聲明指出，這列車隊包含7輛車，事發地點介於盧甘斯克州（Luhansk）內俄羅斯占領的市鎮史瓦托維（Svatove），以及哈爾科夫州內9月被烏軍奪回的庫皮揚斯克之間。

另據俄羅斯官媒報導，莫斯科在烏克蘭東部任命的官員9月29日指控烏軍砲擊一列從哈爾科夫州撤離的逃難車隊，造成約30位平民身亡。截至目前仍不清楚，這是否正是烏克蘭安全局所指的同一個車隊。

法新社記者昨天在敗退俄軍從庫皮揚斯克撤離的路線上，在一段缺乏遮蔽物的路段發現至少11具平民遺體。

烏克蘭部隊發現這批遭到摧毀的平民車輛，車內不僅有人死亡，有些甚至是焦屍。發現遺體的烏軍認為，這是俄軍攻擊一列平民車隊。（譯者：張正芊）1111001

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