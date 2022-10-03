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保加利亞18個月4度大選 保守派前總理有望回鍋

2022/10/3 11:38（10/3 12:15 更新）
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東歐的保加利亞進行18個月來第4次大選，前總理巴里索夫（圖）的政黨有望成為第一大黨。（facebook.com/boyko.borissov.7）
東歐的保加利亞進行18個月來第4次大選，前總理巴里索夫（圖）的政黨有望成為第一大黨。（facebook.com/boyko.borissov.7）
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（中央社保加利亞首都索菲亞2日綜合外電報導）東歐的保加利亞進行18個月來第4次大選，前總理巴里索夫的政黨有望成為第一大黨；歐盟最貧窮成員保加利亞正飽受雙位數通膨之苦，國內也因俄烏戰爭而分歧。

德國之聲（DW）報導，保加利亞目前通膨近20%。

出口民調顯示，前總理巴里索夫（Boyko Borissov）領導的保守派「保加利亞公民歐洲發展黨」（GERB）得票約25%，有望成為第一大黨。63歲的巴里索夫曾於2009到2021年當過3任總理。

總理佩特科夫（Kiril Petkov）所領導「我們繼續變革」（We Continue TheChange）黨得票近19%居次。佩特科夫的脆弱執政聯盟僅執政數月就瓦解，內閣6月未能通過信任投票。

佩特科夫選前已表態，無論任何情況都不與巴里索夫組閣，恐使選後新內閣依然難以組成。

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佩特科夫內閣雖在俄烏戰爭堅決反俄，卻付出嚴重能源危機代價；他的政府拒絕依俄國要求以盧布支付天然氣，不久便遭俄國斷供。

保加利亞歷史上與俄國關係密切，佩特科夫反俄催出親俄同情票，蓋洛普國際（Gallup International）出口民調顯示，親俄「復興黨」（Revival）這次得票約10%，較前次4.9%得票高不只一倍。國內政情與高通膨等恐讓保加利亞2024年底前加入歐元區的計畫困難重重。（譯者：陳亦偉）1111003

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