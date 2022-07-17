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北馬其頓與保加利亞達成協議 正式展開入歐談判

2022/7/17 04:49
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（中央社北馬其頓首都史高比耶16日綜合外電報導）北馬其頓共和國總理科瓦切夫斯基今天宣布，當局已與存在長期爭端的保加利亞達成協議。這讓該國在漫長等待後，終於可以展開加入歐盟（EU）的談判。

法新社報導，科瓦切夫斯基（Dimitar Kovacevski）在國會投票後告訴記者：「終於，在17年後，我們開始與歐盟進行入盟談判。」

由於北馬其頓（Republic of North Macedonia）與保加利亞在語言和歷史問題上存在糾紛，歐盟成員國保加利亞自2020年開始阻止歐盟與北馬其頓和阿爾巴尼亞進行入盟談判。

不過，上月保加利亞代表同意撤消否決權，以換取歐盟保證北馬其頓將滿足其要求。

針對這項最新進展，歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在推特發文祝賀：「恭喜北馬其頓為迅速開啟入盟談判鋪平道路。這是一個歷史性機會，而你們抓住了這個機會。」

根據保加利亞國會上月通過的決議，北馬其頓必須在「與其他民族平等的基礎上」將保加利亞人納入憲法，並落實2017年與保加利亞簽署的友好睦鄰合作條約。該條約旨在終結歧視和仇恨言論。

目前，除了烏克蘭，北馬其頓、阿爾巴尼亞、塞爾維亞和蒙特內哥羅也都是歐盟正式候選國。（譯者：施施）1110717

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