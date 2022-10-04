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曾舉標語反戰 奧斯雅尼可娃逃離軟禁遭俄國通緝

2022/10/4 03:43
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（中央社莫斯科3日綜合外電報導）前俄羅斯國營電視台工作人員奧斯雅尼可娃曾在現場直播舉反戰標語抗議莫斯科對烏克蘭的軍事侵略，她因涉嫌逃離審判前的軟禁，今天被列入俄國當局通緝名單。

法新社報導，俄國執法部門今年8月拘捕44歲的奧斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova），並指控她散布政府認定是虛假的俄國武裝部隊相關資訊。

如果罪名成立，奧斯雅尼可娃恐將面臨10年徒刑。律師曾表示，這項控罪與她7月中旬在克里姆林宮附近舉牌示威有關。

根據俄羅斯內政部官網資訊，奧斯雅尼可娃的名字被列入通緝名單。

國營媒體「今日俄羅斯」（Russia Today）於1日報導，奧斯雅尼可娃逃離法院指定的軟禁處所，並和女兒一同逃亡，目前下落不明。

出生於烏克蘭的奧斯雅尼可娃今年3月成為國際知名人物，當時身為俄羅斯國營電視台第一頻道（Channel One）員工的她闖入正在直播新聞的攝影棚，手持標語並高呼反戰口號，隨後被捕。

奧斯雅尼可娃又於7月中旬在克里姆林宮附近舉牌示威，抗議標語寫著「俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）是殺人犯，他的士兵是法西斯主義者」。（譯者：陳彥鈞）1111004

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