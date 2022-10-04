更多編輯台推薦新聞：
村上宗隆56轟出爐 改寫王貞治高懸58年日職本土紀錄
運動

村上宗隆56轟出爐 改寫王貞治高懸58年日職本土紀錄

確診者出現焦慮長新冠 陽明交大北市聯醫找到關鍵基因
生活

確診者出現焦慮長新冠 陽明交大北市聯醫找到關鍵基因

影片／名模貝拉哈蒂德巴黎時裝週上空走秀 設計團隊現場噴出白洋裝
國際

影片／名模貝拉哈蒂德巴黎時裝週上空走秀 設計團隊現場噴出白洋裝

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

禽流感疫情襲南非 8月以來近30隻瀕危企鵝死亡

2022/10/4 15:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社開普敦3日綜合外電報導）自8月中以來，南非開普敦（Cape Town）附近的波德斯海灘（Boulders Beach）已有近30隻瀕臨絕種的非洲企鵝死於禽流感，這裡是南非重要的企鵝繁殖地。

南部非洲海岸鳥類保護基金會（SANCCOB）臨床獸醫羅伯茲（David Roberts）向法新社表示，28隻瀕臨絕種的企鵝有些因感染疾病死亡，有些則因染疫，難逃被撲殺命運。

基金會正與南非環境事務部旗下機關「南非國家公園」（South African National Parks）攜手合作，要找出更多可能帶有禽流感病毒的企鵝。

羅伯茲說：「他們的保育員每天都在巡邏，尋找任何可能有症狀的企鵝⋯一旦找到，將把牠們從原本的棲息地隔離開來。」他補充道，保育員均身著防護裝備，以確保「他們不會成為傳播鏈的一部分」。

波德斯海灘的企鵝棲息地位於開普敦市以南約20公里的賽門鎮（Simon's Town），約3000隻非洲企鵝（African penguins）棲息於此，這種企鵝僅出現在非洲南部的水域。

禽流感病毒通常透過糞便在鳥類之間傳播。根據「南非國家公園」說法，禽流感病毒去年5月在國內現蹤，並對許多海鳥造成影響。

非洲企鵝是國際自然保育聯盟（International Union for Conservation of Nature）列入紅色名錄的物種之一，代表牠們面臨絕種的風險相當高。

羅伯茲說，儘管像禽流感這樣的疫情通常不會對野生動物的數量造成「令人擔憂的作用」，卻會讓非洲企鵝承受更大的壓力。

他表示：「牠們正面臨食物匱乏、棲地遭破壞、海洋生態系統崩潰等其他壓力⋯正因如此，我們擔心疾病會將牠們逼到絕境。」（譯者：張茗喧/核稿：李佩珊）1111004

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族