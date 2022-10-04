俄國會上院通過提案 將烏克蘭4州併入領土

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（中央社倫敦4日綜合外電報導）俄羅斯國會聯邦院（上院）今天表決通過，將烏克蘭4個州併入領土。目前俄國當局已著手將出兵烏克蘭7個月攻占的土地正式兼併。

路透社報導，俄羅斯聯邦院在今天會議中一致通過提案，將烏克蘭頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、赫松（Kherson）和札波羅熱（Zaporizhzhia）4州併入領土。國會國家院（下院）昨天已在類似表決中通過此案。

如今提案將送回克里姆林宮，由蒲亭總統最後簽署以正式兼併上述4州，面積約占國際所承認烏克蘭領土的18%。

俄方在攻占的烏克蘭地區舉行所謂公投後，宣告予以兼併。西方各國和烏克蘭政府表示，這些公投違背國際法規定，帶有強制性，無法反映民意。

儘管併吞案已獲橡皮圖章式的俄國國會通過，克里姆林宮仍未正式劃定新領土邊界，其中有廣大面積是在烏克蘭軍隊控制下。因此一旦併吞行動完成，俄國是否會劃定自己的邊界現仍無法確定。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，關於札波羅熱與赫松的邊界正在商議中。俄軍對於兼併的4州都欠缺全面控制力，相對烏軍昨天在戰場上已有更多斬獲。（譯者：張佑之/核稿：劉淑琴）1111004