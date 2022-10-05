土耳其國會辯論不實資訊法 掀強化箝制媒體疑慮

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡5日專電）土耳其總統艾爾段所屬正義發展黨及盟友提出處理不實訊息的法案，昨天國會展開辯論。反對陣營及媒體權利組織認為，批判性報導已遭打壓長達數年，這項法案將強化箝制力道。

路透社報導，土耳其政府表示，這項法案將處理媒體及社群媒體中的不實訊息（disinformation）。法案延續了艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）執政20年期間的一系列作為，權利團體認為這將使還在運作的獨立媒體噤聲。

由於正義發展黨（AK Party）及右翼盟友民族行動黨（MHP）掌握國會多數，這項法案獲批准的可能性高。

法案其中一條規定，散布涉及土耳其安全的不實訊息，製造恐懼及擾亂公共秩序者將面臨1到3年的徒刑，這也是反對陣營的主要疑慮之一。

土耳其總統及國會選舉將於明年中登場，隨著投票日越來越近，媒體自由議題的重要性日增。民調顯示，自上次選舉以來，艾爾段及正義發展黨的支持率大幅下降。

正義發展黨議員兼國會數位媒體委員會主席亞曼（Huseyin Yayman）駁斥批評人士的疑慮，稱法案目的是保護每個人不受社群媒體上的不實指控影響。

他說：「我們正在擬定不實訊息的規定。不可能封鎖或限制社群媒體。正義發展黨是反審查及禁令的政黨。」

外界憂心這項法案是明年選舉前打壓反對陣營的手段，亞曼稱這些批評「不實且毫無意義」。

正義發展黨及民族行動黨今年5月首次將草案提交國會，但因需進一步磋商，相關辯論延後至今。

消息人士指出，有政府及正義發展黨官員憂心某些條款可能會引發狀況，包括可能出現大量起訴案及造成土耳其與西方盟友間的齟齬。

土耳其兩年前通過一項法案，使政府能夠更密切地監督社群媒體以及具有刪除網路內容的能力，新法案將強化政府管制力道。

土耳其記者協會迪亞巴克爾（Diyarbakir）辦公室發信呼籲政黨撤回法案，稱「這是（土耳其）共和國史上最嚴苛的審查制度之一。企圖毀了媒體」。

歷經一連串媒體併購、遭關閉後，土耳其現今多數主流媒體力挺政府。保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）指出，土耳其是全球最大的記者監獄之一。（編輯：林憬屏）1111005