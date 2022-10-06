尹錫悅將與岸田文雄通話 可能談及北韓挑釁議題

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（中央社記者廖禹揚釜山6日專電）北韓12天來6度試射飛彈挑釁，南韓總統尹錫悅今天下午將與日本首相岸田文雄通話，可能商討安保問題。

韓聯社報導，尹錫悅今天在上班途中受訪時被問及下午通話可能談論的議題，他表示「無法確知通話主題」，但說北韓日前發射飛彈飛越日本上空，有可能會討論安保議題。

日媒讀賣新聞引述日本官員說法報導，岸田預計在下午通話中與尹錫悅討論日韓及美日韓強化遏制北韓發射飛彈的議題，並表示雙方看來都同意透過新制裁等方式強化對北韓的包圍網。

對於北韓今天上午又發射飛彈，尹錫悅表示，南韓政府會藉由美韓同盟、美日韓安保合作機制，滴水不漏地確保國民生命安全。

尹錫悅指出，北韓日前發射射程達4000公里的中距離彈道飛彈（IRBM），射程可達關島。而美軍為因應朝鮮半島有事時將部署的戰略資產目前位於關島，認為這次發射飛彈是為打擊將部署於朝鮮半島的美軍戰略資產。

「局勢不可小覷」，尹錫悅說，美國「雷根號」（USS Ronald Reagan）航艦打擊群已在昨晚8時左右回到南韓領海。

尹錫悅也提及岸田日前在日本國會演說，認為岸田的演說立場有明顯改變，指出日本朝野輿論已認知到南韓是重要的鄰國，在各種國際議題必須合作處理，許多意見都認為應盡快改善韓日關係。

岸田日前演說提到南韓是在各種國際議題上必須合作因應的重要鄰國，並表示將與南韓政府保持密切溝通。（編輯：馮昭）1111006