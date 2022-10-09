德國下薩克森邦選舉登場 考驗蕭茲政府支持度

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（中央社柏林9日綜合外電報導）德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的執政聯盟正試圖避免能源短缺和烏克蘭戰爭升級，今天登場的下薩克森邦（Lower Saxony）選舉，將測試民眾對蕭茲政府危機管理技巧的支持度。

路透社報導，福斯汽車（Volkswagen）總部所在地的下薩克森邦有800萬人口，是一個深具經濟實力的搖擺邦（swing state）。

這次邦選舉受數十年來最高通膨率等全國性的議題主導。另外，昨天下薩克森邦與德國北部等地的鐵路交通因遭人蓄意破壞而停擺，也讓安全問題成為焦點。

民調顯示，蕭茲所屬中間偏左政黨「社會民主黨」（SPD）支持率介於31%至33%，顯示該黨得票率可能不及2017年選舉的37%，但仍舊可以繼續在該邦掌權，這有一部分得歸功於現任邦總理魏爾（Stephen Weil）的高人氣。

若結果確實如此，不啻為社民黨注入一劑強心針。社民黨在之前兩場地方選舉，都敗給前總理梅克爾（Angela Merkel）所屬的在野保守派。全國層級的支持率方面，社民黨也下滑至18%至20%，低於去年聯邦選舉的25.7%。

不過，蕭茲聯邦政府中較小的兩個執政盟友綠黨（The Greens）和自由民主黨（FDP），在德國今年最後一場地方選舉的命運可能大不相同。

綠黨籍閣員是蕭茲政府內最受歡迎的政治人物。預料該黨在這次下薩克森邦的得票率將翻倍，來到16%至19%之間。社民黨可能拋棄他們的地方結盟夥伴保守派，轉而與綠黨聯手。

然而根據民調，立場親商、本質上與綠黨和社民黨格格不入的自由民主黨，得票率有可能跨不過進入邦議會的5%門檻。

下薩克森邦漢諾威大學（University of Hanover）政治學教授科克（Philipp Koeker）表示，自民黨專注於財政廉潔，被認為常踩煞車擋下熱門政府計畫，因而深受其害。

科克表示：「如果自民黨無法進入邦議會，在（聯邦執政）聯盟內可能會變成一個更難應付的夥伴。」

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與此同時，極右派的「德國另類選擇黨」（Alternative for Germany）預計在這次邦選舉的得票率也能逼近翻倍，來到10%左右，反映該黨在全國層級大漲的聲勢。選民對於建制派管理經濟危機的成果愈來愈不滿，已讓德國另類選擇黨受益。

這次下薩克森邦選舉的出口民調將於下午6時（格林威治時間16時）結束投票時公布，6時30分起會開始公布官方結果。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111009