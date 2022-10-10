俄國異議人士卡拉姆扎 獄中獲得歐洲議會人權獎

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俄羅斯異議人士卡拉姆扎獲得今年的哈維爾人權獎。（圖取自維基共享資源，作者Jindřich Nosek，CC BY-SA 4.0）

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（中央社法國史特拉斯堡10日綜合外電報導）歐洲理事會議員大會今天宣布，身陷囹圄的俄羅斯異議人士卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza）獲得今年的哈維爾人權獎（Vaclav Havel Human Rights Prize）。

歐洲理事會議員大會（Parliamentary Assembly of the Council of Europe, PACE）主席克斯（Tiny Kox）表示：「在當今的俄羅斯，需要了不起的勇氣才能挺身對抗執政強權。卡拉姆扎先生展現了這種勇氣，從他的監獄牢房當中。」

卡拉姆扎是俄國總統蒲亭長期以來的批評者，他因為譴責克里姆林宮入侵烏克蘭而在4月入獄，目前面臨叛國罪指控，可能遭判20年刑期。

卡拉姆扎的妻子葉甫根尼亞（Yevgeniya）代為領獎時表示：「目前的俄羅斯當局－儘管無意這樣做，卻描繪出一個真正愛國者的形象。蒲亭政府將這些人視為叛徒」。

「我為我的伴侶、我最好的朋友、我孩子的父親感到再驕傲也不過。」

她並朗讀丈夫從獄中發表的聲明。「自從蒲亭對烏克蘭發動殘酷入侵的那一刻起，他就對我國的真相發起了戰爭。在蒲亭統治下的俄國，說出真相被視為背叛國家。」

卡拉姆扎表示要把這個獎獻給在俄國監獄中的其他政治犯，獎金則捐給為他們家屬設立的基金。

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哈維爾人權獎以捷克異議人士、劇作家哈維爾命名。哈維爾在捷克共產政權垮台後，成為第一任捷克共和國總統。

在此之前，俄國人權組織「紀念」（Memorial）才共同獲得今年的諾貝爾和平獎。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1111010