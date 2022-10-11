艾爾段蒲亭本週面商 安卡拉促俄烏儘快停火

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（中央社伊斯坦堡/杜拜11日綜合外電報導）土耳其總統艾爾段本週將在哈薩克首都阿斯塔納舉行的高峰會，與俄羅斯總統蒲亭場邊會晤。安卡拉今天呼籲俄羅斯、烏克蘭儘快達成可行的停火。

法新社報導，土耳其官員起先表示，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）、蒲亭（Vladimir Putin）將於明天會晤，不過後來改口說，根據最新行程安排，兩人很可能13日會面。

官員說，艾爾段排定明天飛往阿斯塔納（Astana），與哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）會談。

克里姆林宮方面隨後表示，蒲亭與艾爾段的會商排定於13日，將商談烏克蘭議題與土俄雙邊關係。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）曾說，兩位領導人可能會商討土耳其提案，由安卡拉主持，讓俄羅斯與西方國家就烏克蘭問題展開會談。

土耳其與兩個黑海鄰國俄羅斯、烏克蘭關係友好，在烏克蘭衝突中一直保持中立。

俄羅斯昨天對烏克蘭各地進行大規模攻擊，造成至少19人喪生、逾100人受傷，艾爾段對此迄無評論。

土耳其外交消息人士指出，上述攻擊發生後，土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）與烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）曾進行電話會商。這名消息人士未就此詳述。

艾爾段上個月也曾在烏茲別克的區域高峰會期間與蒲亭場邊會晤，他仍然希望撮合蒲亭與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和談。儘管俄、烏都無意於此，土耳其官員堅稱此舉是必要的務實作法。

北大西洋公約組織（NATO）成員土耳其一直避免加入西方國家對俄羅斯進行制裁。

艾爾段試圖於明年6月總統大選前穩定土耳其經濟，此刻熱衷於加強對莫斯科貿易關係。

安卡拉上個月屈服於美國壓力，證實仍有3家土耳其銀行「扯後腿」，支援俄羅斯金融卡支付系統。

華府數週以來對安卡拉的警告日益嚴厲，要求要不限制對俄經濟關係，否則自身恐將面臨制裁威脅。

土耳其今天也呼籲俄、烏儘快達成可行的停火，強調隨戰事拖長，雙方正與透過外交途徑解決衝突漸行漸遠。

土國外長卡夫索格魯在電視訪問中說：「必須儘快達成停火，越快越好。」

他指出，自從3月俄、烏在伊斯坦堡談判以來，「不幸的是，（雙方）很快就拋棄外交途徑」。

卡夫索格魯說：「烏克蘭、俄羅斯戰事曠日持久，可惜的是，情勢變得更糟而且更複雜。」

他同時呼籲達成以烏克蘭領土完整為基礎的「公正的和平」。

他說：「必須幫烏克蘭達成公正的和平。持續發生戰爭的地方在哪裡？是在烏克蘭土地上…必須開啟得以確保烏克蘭邊界和領土完整的進程，沒有達成停火協議，就不可能透過健全方式去商討相關議題。」

與此同時，阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）報導，總統穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan）今天赴俄羅斯會見蒲亭。

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路透社報導，阿聯外交部稱，幫助就烏克蘭危機達成「有效的政治解決之道」是此行目的。

沙烏地阿拉伯為首的石油輸出國家組織（OPEC），以及俄羅斯為首盟友共同組成石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+），不到一週前不理會美國壓力而同意大幅減產。消息人士指出，這項決定進一步升高華府與波斯灣傳統盟友沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國的緊張關係。（譯者：何宏儒/核稿：戴雅真）1111011