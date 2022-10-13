海地幫派猖獗導致物資短缺 美國將加強馳援

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國今天表示，將對正在打擊武裝幫派的海地警方加強馳援。海地正因為重要燃料運輸港站遭幫派把持，導致基本物資短缺，美國表示將加快援助速度。

過去一個月，海地幫派持續阻擾當地汽、柴油銷售，使得企業、醫院陷入癱瘓，也使包括水在內等民生基本物資出現短缺。與此同時，海地又爆發新一波霍亂疫情。

美國國務院針對幫派支持者制訂新的簽證限制規定，並派出海岸防衛隊船隻，在海地水域巡邏。

然而，即便海地政府呼籲派遣國際武裝部隊，但向記者簡報的華府官員仍未提及出兵海地。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說：「我們正努力要在未來幾天內，提升並部署給海地國家警察在維安上的協助，以強化他們打擊幫派的能力，並在當地重建一個穩定、安全的環境。」

他表示，「我們將加快速度，提供其他人道援助物資給海地人民」。

美國國務院表示，美國負責西半球事務的助理國務卿尼可拉斯（Brian Nichols）今天率代表團前往海地首都太子港，代表團成員包括美國南方司令部的卡芙特中將（Andrew Croft）。

最近幾週，原本零星的搶劫，及幫派與警察間的槍戰變得極為普遍，而物資短缺的情況令人愈感絕望。甚至連要求海地臨時總理亨利（Ariel Henry）下台的抗議，有時候也會演變成打劫。

泛美衛生組織（Pan American Health Organization, PAHO ）今天表示，海地的內亂讓控制霍亂疫情變得更加困難，並補充道，截至10月9日為止，已有18人因霍亂喪命，還有數百個可能病例有待確認。

在給聯合國安全理事會的信中，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）建議，可由一國或多國派出「快速行動部隊」來協助海地警方，但並未提出要由聯合國來派遣部隊。

另一名拜登政府官員在電話簡報中表示，對海地人員施加旅遊限制的目的，是為了追究幫派相關人士的責任。

該名官員說：「我們這麼做的目的，是要證明資助和煽動海地暴力的人，會受到制裁。」（譯者：李晉緯/核稿：戴雅真）1111013