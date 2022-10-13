英國情資高階官員：西方終於認真看待中國威脅

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（中央社倫敦12日綜合外電報導）英國政府通訊總部（GCHQ）主任佛萊明（Jeremy Fleming）表示，相較於俄羅斯對烏克蘭的威脅，中國的威脅雖非顯而易見，但對西方民主國家長期利益的負面影響可能同樣嚴重。

英國「每日電訊報」（The Telegraph）報導，佛萊明昨天在演說中提到，他擔心中國擴大運用日益多樣化的科技箝制異議，攻擊衛星系統、控制數位貨幣和追蹤個人行蹤的能力也不斷增強，這會構成嚴重地緣政治挑戰。

佛萊明指出，相較於2015年時任英國保守黨首相卡麥隆（David Cameron）與中國國家主席習近平一起前往倫敦西北部契克斯市（Chequers）酒吧喝啤酒的時代，如今英國對中國的態度已出現很大轉變。

當時被認為是英中合作的「黃金時代」，許多英國學校前往中國開設分校，且多筆中國資金等著投入新的英國核能發電計畫，中國電信大廠華為的5G技術也提供可靠且廉價的電信和網路服務。

現在這一切都已成為歷史。身為新的超級強權，中國對美國構成巨大挑戰，這讓華府大感震驚，對北京的反感也已蔓延到其他國家。華為的退出讓英國5G計畫留下空白，核電廠的協議也被撕毀。

佛萊明警告，中國正透過自身的金融和科學實力，以危及全球安全的方式操縱技術。

中國當局針對香港示威的鎮壓、對於台灣的威脅，還有因維吾爾人遭種族滅絕指控而將國會議員當作報復目標，這些都讓英國官員認定北京不值得信任。

佛萊明形容，在短短數年時間裡，英國外交政策中的一大基石已被移走。（譯者：施施/核稿：陳彥鈞）1111013