俄稱札波羅熱電廠將改用俄燃料 烏克蘭斥假消息

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（中央社基輔13日綜合外電報導）俄羅斯聲稱俄軍控制下的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠將需要俄國燃料，烏克蘭國家核電公司（Energoatom）負責人柯亭今天指斥這是個「假消息」。

路透社報導，柯亭（Petro Kotin）接受路透社訪問時說，這座設置6具反應爐的歐洲最大核電廠，有儲備新的供應燃料。

稍早塔斯社（TASS）報導，俄羅斯核電公司（Rosenergoatom）表示，札波羅熱電廠儲存的燃料一旦用罄，就將改用俄羅斯燃料。

對此，柯亭表示，「俄羅斯釋出了許多謠言和假消息，這些都是謊話。實際上，札波羅熱電廠的燃料裝載要改變供應源並非易事」。

他說：「僅是改變燃料供應源就需要大約3年準備時間，所以他們（俄羅斯）說的是假消息。」

烏克蘭和俄羅斯一再相互指控對方砲擊札波羅熱電廠，令外界擔心因此造成事故，使輻射物質外洩。

柯亭說，他最擔心的是冷卻反應爐所需的外部電源中斷以及應急柴油發電機停擺，這可能造成反應爐的爐心熔毀。目前反應爐已全數處於冷關機狀態，而柴油發電機只有10天燃料量。

柯亭在辦公室接受訪問說：「這是這座全歐最大核電廠…前所未有的狀況。」（譯者：張佑之/核稿：陳政一）1111013