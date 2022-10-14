土耳其新法條 散布誤導資訊將面臨1至3年徒刑

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡13日專電）土耳其國會今天通過「不實資訊法案」第29條。法律未來若上路，公開散布誤導性資訊者將面臨1到3年徒刑。由於法案用語模糊且標準不明，在土耳其總統艾爾段治理下的新聞自由再次令人憂心。

土耳其政府為了打擊所謂的「社群媒體中的假新聞、不實訊息、挑釁及私刑」，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）所屬的正義發展黨（AKP）及右翼盟友民族行動黨（MHP）提出「不實資訊法案」。

土耳其新聞網站T24報導，在兩黨掌國會多數下，今天通過第29條。法案所有條款通過後，才會成為法律。

「不實資訊法案」含40條條款，目的在將社群媒體上傳播錯誤訊息的行為定罪。土耳其自由派媒體Ahval指出，「不實資訊法案」因為用語模糊及標準不明，加上國家政府得以濫用相關條款的風險，受到國內外抨擊。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）諮詢機構威尼斯委員會（Venice Commission）上週對第29條發表緊急意見指出，這將構成對言論自由的干涉，還會造成寒蟬效應及強化自我審查等不利影響，建議土耳其當局不要立法。

根據「不實資訊法案」，檢察官將尋找「蓄意」企圖散「誤導性資訊」以釀成恐懼或危害「安全、公共秩序及國家整體健全」證據。一旦定罪，記者將被剝奪記者證。匿名用戶或組織成員發布「誤導性資訊」，刑期將再加上原來法定刑期的一半。

人權組織Article 19的成員布盧古里斯（Suay Boulougouris）說，法案的起草方式如此模糊，範圍又廣，因此任何抨擊政府的訊息都可以被視為不實訊息。「我們不認為這是真正試著解決不實訊息，這實際上是在廣受爭議的2023年選舉到來前，處理任何批評」。

路透社報導，歐洲理事會議員大會（PACE）本月稍早對這部法案表示疑慮，認為可能對土耳其2023年大選前的言論自由造成「無可彌補的傷害」。

艾爾段上任以來，持續強化對社群媒體的控制，表示土耳其的敵人及其在地協作者正在利用社群媒體攻擊土國及政府，2016年未遂政變後更是如此。面對來自歐洲聯盟（EU）的嚴厲抨擊，正義發展黨官員認為，政府的行動仍符合歐洲管理社群媒體的規範。

2020年7月，土耳其國會通過立法，要求社群網路平台須於48小時內對法院裁定移除觸法內容做出回應，並有義務於土耳其境內設立存放土國用戶資料的伺服器。

這項法案規定，臉書（Facebook）、推特（Twitter）等社群媒體巨擘都必須指定在土耳其的代理人。

根據美國人權組織「自由之家」（Freedom House）2021年世界自由指數，土耳其被評為「不自由」。自由之家今年的報告指出，逾90%的土耳其媒體網路「依賴公開招標，並由與艾爾段總統有密切私人關係的大企業持有」。（編輯：馮昭）1111014