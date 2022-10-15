巴西大選 選舉法院否決警方司法單位查民調機構

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（中央社記者唐雅陵聖保羅14日專電）巴西高等選舉法院院長莫萊斯（Alexandre de Moraes）昨晚否決聯邦警察和隸屬司法部的經濟防禦行政委員會（Cade）對選舉民意調查機構展開調查。

巴西總統大選首輪投票在2日舉行，開票結果與民調差距甚大，司法部長托瑞斯（Anderson Torres）4日要求聯邦警察調查部分民調機構是否犯下以「不利爭取連任的總統波索納洛（Jair Bolsonaro）為目的」的故意行為。

隸屬司法部的反壟斷機構經濟防禦行政委員會主席麥塞多（Alexandre Macedo）昨天也要求委員會總監督分析首輪投票的民調是否有故意的錯誤，以擾亂社會經濟秩序。

這兩項調查程序的動機都是由於首輪投票前夕公布的投票意向民意調查與開票結果之間的差距甚大。

首輪投票結果是，工黨候選人、前總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）獲得48.43%的有效選票；爭取連任的自由黨籍總統波索納洛獲得43.2%，兩人差距5.23個百分點。而幾家主要民調機構在首輪投票前夕公布的數據都顯示兩人的差距高達14個百分點。

莫萊斯以「缺乏正當理由」否決聯邦警察和經濟防禦行政委員會對民調機構展開調查，表示選舉法院有責任「停止不稱職機構濫用政治權力和目的作出不當決定」。

莫萊斯還下令選舉廉政總署和總檢察長辦公室徹查是否有「濫用政治權力和職權，並利用行政機構意圖做出對某一候選人有利的事」。

莫萊斯在判決書說，司法部和經濟防禦行政委員會提出的兩項調查程序只是基於開票結果與民調數據不符有關的推定，不存在所指民調機構做出非法程序的跡象。

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鑒於首輪投票民意調查與開票結果之間的差距甚大，波索納洛競選團隊開始動員支持者杯葛民調機構，要求這些選民在第2輪投票結束前，不要回答任何民調機構的選舉投票意向調查。

聖保羅大學統計學教授席瓦（Adriana Silva）指出，民意調查背後的邏輯正是尋找一個能夠代表整體選民的樣本；如果一個特定群體決定說謊或乾脆不回答，將對最終結果產生影響。（編輯：馮昭）1111015