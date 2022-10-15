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俄羅斯威脅未減 美軍坦克營續留立陶宛至2026年

2022/10/15 16:04
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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）立陶宛官員今天表示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，來自俄羅斯的威脅未見減少，美國將延長重型坦克營在立陶宛的輪調駐紮時間。

法新社報導，立陶宛國防部長阿努紹斯卡斯（Arvydas Anusauskas）說，這個重型坦克營自2019年起駐紮在帕布拉德（Pabrade）鎮，至少會持續待到2026年初。

阿努紹斯卡斯在比利時布魯塞爾會晤美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）後發布聲明說，這項決定實現了「現任政府提出最重要的目標之一：有美軍常駐立陶宛」。

自俄國2月24日對烏克蘭發動攻擊以來，立陶宛和鄰國波蘭、波羅的海國家拉脫維亞及愛沙尼亞，一直在最前線支援烏克蘭。

俄國侵略烏克蘭，讓過去處在莫斯科當局控制下的國家再度感到恐懼，並在最近烏克蘭收復失土時叫好。

但一名立陶宛高階官員表示，俄軍仍然有能力攻擊波羅的海國家，而這些國家都是北大西洋公約組織（NATO）成員國；這名官員認為，在烏克蘭戰爭爆發前，北約在波羅的海地區部署的兵力不足。

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立陶宛總統的國家安全顧問布德里斯（Kestutis Budrys）表示：「我們認為，俄軍還沒有被削弱到足以改變我們對北約威脅層級的評估。」

布德里斯在美國華府結束與白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）的談話後告訴記者，俄國攻擊北約成員國的可能性仍然很低，「但我們看到（俄國）在烏克蘭採取的行動，以及企圖讓白俄羅斯進一步參與對烏克蘭的積極軍事攻勢，這些都不該讓我們更冷靜」。（譯者：張茗喧/核稿：曾依璇）1111015

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