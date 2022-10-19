洛杉磯台商籃球友誼賽 中信華航對陣台美商會

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（中央社記者林宏翰洛杉磯18日專電）為了促進洛杉磯地區的台灣人社區聯誼，美國中國信託銀行與中華航空組成聯隊，週末與洛杉磯台美商會進行一場籃球友誼賽。

中國信託銀行在美國經營30多年，深入社區提供金融服務。美國中國信託銀行副執行長劉建虹表示，藉由這次比賽凝聚台商與台美社區的力量，希望中信銀行未來有更多機會服務社區。

中信與華航組成聯隊，對手是洛杉磯台美商會，場邊親友團加油氣氛熱烈，比賽打到最後一分鐘才分出勝負。中信華航聯隊射進3分球追平比數之後，台美商會攻下關鍵2分致勝。

中華航空公司美洲地區處長鄭玉麟到場觀戰。他表示很高興與中國信託銀行與洛杉磯台美商會進行籃球友誼賽，希望促進洛杉磯僑界與商界的感情。

台美商會會長劉雅薇、理事徐明豐出席慶功宴，與劉建虹、鄭玉麟共享獎盃。劉雅薇表示，這場籃球賽是希望在疫情之後促進台商之間的交流，外來可望擴大舉行，以球會友。（編輯：周永捷）1111019

為了促進洛杉磯地區的台灣人社群聯誼，美國中國信託銀行、中華航空公司、洛杉磯台美商會15日舉行籃球友誼賽。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年10月19日