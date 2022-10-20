蓋茲基金會將捐款逾10億美元 提升數學教育品質

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（中央社西雅圖20日綜合外電報導）美國億萬富豪比爾．蓋茲（Bill Gates）資助的比爾暨梅琳達蓋茲基金會宣布，計畫捐獻超過10億美元，作為未來4年提升數學教育全國計畫的一部分。

美聯社報導，這項計畫的目標是提升學生在校表現，並協助他們在畢業後找到高薪工作，因為研究顯示，優異的數學技能與職涯成功之間具有相關性。

但比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）的教育工作時常引發爭議。基金會昨天表示，為了在數學教育投入更多資金，將削減對閱讀、寫作和藝術等其他學科的資助。

基金會基礎和教育資助計畫主任休斯（Bob Hughes）指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行「嚴重破壞」中學課程，並擴大不同種族學生的表現差距，非裔學生的數學成績下滑幅度大於白人學生，因此各界對數學的關注程度也越來越高。

休斯還說，在9年級之前完成代數基礎課程的學生，從高中畢業並進入大學的可能性將提高一倍。

基金會將提供資金，讓教師提高教學品質，並協助教育課程公司和非營利組織開發更高品質的教材。基金會還將支持數學教育相關研究，並確保高中數學課程可為學生進入大學和職場做好準備。

基金會承諾將在未來10年內採用上述方法，但目前僅制定了未來4年的最終支出計畫，屆時將投入11億美元提升數學教育。

初期，基金會將直接撥款幫助加州、佛州、紐約州和德州的學生。休斯指出，之所以優先選擇這些州，是因為基金會曾與這些州的學區合作，且這些州的非裔和拉丁裔學生占比很高。（譯者：施施/核稿：陳彥鈞）1111020