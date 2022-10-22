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烏克蘭：俄羅斯刻意拖延150艘運糧船通行

2022/10/22 08:36
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（中央社基輔21日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天指控俄羅斯刻意拖延依據聯合國斡旋協議載運榖物出口的船隻通行，表示有150艘船舶正在等候裝填。

路透社報導，聯合國與俄羅斯、烏克蘭和土耳其今年7月簽署協議以來，基輔當局已出口近1100萬噸榖物和其他糧食。

澤倫斯基在影片演說中表示，拖延運糧船出口一事意味著烏克蘭榖物出口短少300萬噸，而這些食物量足以填飽1000萬人的肚子。

俄羅斯駐聯合國大使昨天在日內瓦表示，這項協議將於11月到期，但延長期限的討論並未取得多少進展，因為俄方的顧慮並未被適當納入考慮。

澤倫斯基在今天的影片演說中表示：「敵人正在竭盡所能拖緩我們糧食出口…截至今天，有超過150艘船舶正在等候履行運送我國農產品的合約義務。」

他補充表示：「這是人為造成的排隊。起因全因俄羅斯刻意延後船舶通行。」澤倫斯基並未說明細節。

俄羅斯外交部和國防部並未立刻回應記者的置評請求。

當天稍早，土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）表示，他認為在延長協議方面並沒有障礙。

莫斯科表示，西方制裁正在阻礙自身的榖物和肥料出口，甚至是出口到那些需要補給的窮困國家。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1111022

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