德國交付基輔TRML-4D雷達車 強化烏克蘭防空能力

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（中央社德國陶夫基申22日綜合外電報導）德國感測器大廠亨索德致力最短時間運交4套搭配IRIS-T SLM防空系統的TRML-4D雷達車給烏克蘭，其中一輛已正式交付基輔，以強化烏國防空能力，對抗俄羅斯軍事威脅。

根據歐洲國防調查雜誌（European Defence Review）報導，這是德國迪爾防衛公司（Diehl Defence）IRIS-T SLM防空系統訂單的一部分，價值數千萬歐元，另外3輛將在數月內交付。

亨索德（Hensoldt）執行長穆勒（Thomas Müller）說：「烏克蘭的情勢亟需快速果決的行動。憑藉著一系列的生產線和我們員工的努力，我們得以在最短的時間內，運交這個系統以保護人們。」

TRML-4D雷達車是C波段主動電子掃描陣列雷達（AESA），搜索範圍為250公里，能有效偵測、追蹤與識別1500個不同類型空中目標，除具備強大的電子反反制（ECCM）能力，還能有效鎖定快速、小型與低空飛行的飛彈、戰機與直升機，導引包括IRIS-T SLM在內的各種短中程防空飛彈，攔截來襲威脅。

TRML-4D雷達車可機動部署，並在10分鐘內完成架設或撤收。（譯者：劉淑琴／核稿：林治平）1111023