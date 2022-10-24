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大韓航空班機降落宿霧機場衝出跑道 無人受傷

2022/10/24 07:43（10/24 08:06 更新）
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大韓航空旗下一架載有173人的班機23日深夜在菲律賓宿霧國際機場降落時衝出跑道，無人受傷。（菲律賓民航局via美聯社）
大韓航空旗下一架載有173人的班機23日深夜在菲律賓宿霧國際機場降落時衝出跑道，無人受傷。（菲律賓民航局via美聯社）
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（中央社首爾24日綜合外電報導）大韓航空（Korean Air Lines）表示，旗下一架載有173人的班機昨天深夜在菲律賓宿霧（Cebu）國際機場降落時衝出跑道，所幸無人受傷，所有乘客均安全撤離。

路透社報導，根據今天發布的聲明，大韓航空一架空中巴士（Airbus）SE A330寬體客機從首爾飛往宿霧後兩度嘗試在惡劣天候下降落，並於當地時間23時07分第3次嘗試降落時衝出跑道。

大韓航空說，這架編號KE361航班上的乘客「已被護送至3間當地旅館，並已安排好替代航班」。大韓航空表示，「我們正在釐清事故原因」。

社群媒體上未經證實的現場照片顯示機體出現大面積損壞，前起落架看似崩塌。

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大韓航空社長禹基洪（Woo Kee-hong，音譯）在官網發布道歉信，說將與當地飛航單位進行完整調查，韓國方面將釐清出事原因。

禹基洪表示，「我們依舊致力於我們安全運營的承諾，並將盡最大努力採取措施防止事故再次發生」。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1111024

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