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索馬利亞飯店遇襲釀9死47傷 青年黨宣稱犯案

2022/10/24 16:49
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（中央社索馬利亞首都摩加迪休23日綜合外電報導）索馬利亞南部朱巴蘭州的維安部門首長表示，當地港市奇斯梅耀一間飯店遭到攻擊，造成9死47傷，伊斯蘭主義組織青年黨聲稱他們與此案有關。

與蓋達組織（Al-Qaeda）有關的青年黨（Al-Shabaab）主要針對索馬利亞首都摩加迪休和中部地區發動攻擊，他們最近攻擊行動又增加，奇斯梅耀（Kismayo）的案件是最新的一起。

今天的襲擊始於中午12時45分，一輛載有炸彈客的汽車撞上塔瓦卡酒店（Hotel Tawakal）的入口；這起事件於下午7時攻擊者遭維安部隊擊斃後落幕。

朱巴蘭（Jubaland）維安首長奧斯曼（Yusuf Hussein Osman）告訴記者，傷亡者包括正要離開附近一所學校的學生。他又說，包括自殺炸彈客在內的4名攻擊者都已喪命。

他說：「第1個人引爆炸彈死亡，其他3人則被維安部隊擊斃。」他的說法證實警方稍早發出的聲明。

警員伊斯梅爾 （Abdullahi Ismail）說：「這不是他們當作目標的政府機關，只是一間平民常去的普通飯店。」

攻擊發生時，哈山（Farhan Hassan）正在飯店外，他說：「一名自殺炸彈客駕車闖到飯店入口，隨後槍手進到飯店。」

青年黨聲稱這起6個多小時的攻擊事件是他們所為，並稱朱巴蘭的政府官員當時正在飯店裡。（譯者：李晉緯/核稿：林治平）1111024

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