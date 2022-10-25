歐洲「短命總理」 4人任期比英國特拉斯還短

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（中央社記者田習如台北25日電）英國新首相蘇納克（Rishi Sunak）今天就任，正式結束特拉斯（Liz Truss）短短49天的政壇驚奇。不過歐洲國家這類驚奇不少，還有4位總理任期比特拉斯還短。

根據歐洲新聞網（Euronews）匯整，目前歐洲「短命總理」最短紀錄保持人是瑞典的安德森（Magdalena Andersson）。她在2021年11月成為瑞典首位女性總理7個半小時後辭職，原因是她在就任第一天提出的預算案遭聯合執政的小黨反對、退出聯盟，剛成立的政府當日瓦解。

安德森數日後修改預算案，聯合內閣終於組成，但今年10月她仍因國會改選失利而下台，「第2任期」也只維持不到一年。

歐洲任期第2短的總理是立陶宛的希梅納斯（Albertas Šimėnas），他在1991年1月10日就任，當時立陶宛剛從蘇聯獨立9個多月，原政府因經濟動盪而垮台，但新總理卻在3天後消失，因為蘇聯軍隊開進立陶宛首都，封鎖了主要建築，史稱「一月事件」。

曾參與獨立宣言的政治人物瓦格諾里斯（Gediminas Vagnorius）在俄軍入侵的混亂中宣布接任立陶宛總理，希梅納斯在當年1月14日現身擔任經濟部長直到1992年換新政府為止。

同樣從蘇聯獨立的保加利亞和從南斯拉夫獨立的克羅埃西亞，也都在1990年代初期的歐洲東半部政治動盪中，分別出現過22天的超短任期總理。

任期超過特拉斯但不滿百日的歐洲總理有2位，包括2003年芬蘭第一位女總理耶騰麥基（Anneli Jäätteenmäki），就職69天後因競選期間疑涉非法取得「國安密件」 而辭職。2012年羅馬尼亞總理恩古瑞努（Mihai Răzvan Ungureanu）在上台89天後因未挺過不信任案而卸任。

有這些「前車之鑑」，特拉斯或許可以釋懷，而歐洲人民也早就見怪不怪了吧。（編輯：陳惠珍）1111025