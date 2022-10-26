土耳其遲不鬆口 芬蘭瑞典加入北約路顛簸

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡26日專電）匈牙利22日聲明支持芬蘭和瑞典加入北約後，土耳其近期再次表態反對，北約東擴之路難說順遂。分析指出，土國總統艾爾段有意藉對西方強硬之姿增加討價還價籌碼，及於明年6月大選前衝高國內支持度。

俄羅斯2月下旬入侵烏克蘭後，芬蘭和瑞典打破多年「軍事不結盟」傳統，轉向支持加入北大西洋公約組織（NATO），以嚇阻俄羅斯侵犯。一旦有國家決定申請入會，北約30個會員國必須一致同意發出正式邀請，接著展開會員資格談判。

親政府的土耳其「每日晨報」（Daily Sabah）報導，芬蘭外交官昨天赴土耳其首都安卡拉與土耳其方開會，是芬蘭為說服土耳其同意其加入北約所進行的最新一波努力。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）對芬蘭和瑞典加入表示持保留立場，並指責這兩國庇護土耳其眼裡的恐怖主義團體。他本月初於國會發表演說時表示，將緊盯芬蘭和瑞典是否確實落實處理土耳其疑慮的承諾。「身為一個打擊恐怖主義40年的國家，土耳其不會讓步」。

艾爾段雖指控瑞典違背對土耳其的承諾，讓土耳其的敵人繼續在瑞典自由活動，但是他也表示準備與瑞典新任總理克里斯特森（Ulf Kristersson）會面，討論土耳其的要求。

美國之音（Voice of America）昨天指出，位於安卡拉的外交政策研究所（Foreign Policy Institute）所長巴奇（Huseyin Bagci）分析，艾爾段視北約擴張為機遇。

巴奇說，艾爾段試圖透過這種方式增加土耳其的討價還價籌碼。「也許最後他會同意，但是他現在必須有所得。這是一個算計好的行為，至於是否失算，我們得再觀察」。

新聞報導稱，瑞典在安全方面讓步不少。土耳其要求引渡數十人，包括因恐怖主義罪行被通緝的瑞典國民。

土耳其新聞網站Duvar分析師烏冶（Ilhan Uzgel）則認為，艾爾段其實意在使美國讓步。

他指出，「芬蘭和瑞典的會員資格申請，他試圖利用這兩個籌碼從西方獲得一些東西，可以是與美國總統拜登會面；可以是向美國購買F-16戰鬥機，或於選舉期間取得外部支持。有助艾爾段在選舉前獲得更有利位置的事物」。

土耳其必須在明年6月前舉行選舉，艾爾段於多數民意調查中表現不佳。烏冶表示，艾爾段不願於選前放棄對北約的影響力。

他說，「我的猜測是，他到選前都會一直打這張牌。這是他現在需要的籌碼，除非他從美方取得一些非常重要的東西」。

烏冶指出，艾爾段全心全意專注於贏得選舉，因為他在國內失去支持。他必須贏得大選，所以將不惜一切持續於國內或國外握有權力。

分析人士說，艾爾段也將意識到，對他以宗教及民族主義為主的支持基礎而言，對抗北約，特別是與美相抗衡的路線，「效果不錯」，這代表芬蘭和瑞典可能要等很長一段時間才能加入。

「紐約時報」（The New York Times）5月指出，芬蘭與瑞典加入，北約成員將擴大為32個，且很快會新增與俄國相鄰數百英里的邊界。俄羅斯一如預期表示會有「回敬舉措」，包含「軍事技術性回應」；許多專家解讀為這是俄國威脅要在俄芬邊界附近部署戰術核武。（編輯：黃自強）1111026