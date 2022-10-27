印度外長：印中關係正常化符合全球利益

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（中央社記者林行健新德里27日專電）印度與中國的關係目前正因邊界糾紛處於低谷，印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）昨天重申，印中關係的正常化，符合兩國乃至於全球的利益。

蘇杰生昨天會晤即將離任的中國駐印度大使孫衛東，會後在推特貼出了兩人會面的照片。

他在推文中強調，印中關係發展應以「三個互相」為指引，而「邊境地區的和平與安寧」是雙邊關係正常化的必要條件。

蘇杰生並在追加的推文中說，印度中國關係的正常化，符合兩國、亞洲以及世界的利益。

推文並未詳述何謂「三個互相」，但蘇杰生之前曾提出相互敏感（mutual sensitivity）、相互尊重（mutual respect）以及相互利益（mutual interest）的說法。

中國與印度的士兵2020年6月間在加萬谷（Galwan Valley）一帶互指越界而發生鬥毆，印度方有20人死亡，中方則未公布死傷人數，兩國關係陷入低谷。

上個月，中國與印度在上海合作組織（SCO）高峰會召開前，在邊界第15巡邏點（PP-15）同時向後撤軍，緊張關係略有和緩。

新德里多次表示，邊界問題不解決，兩國關係難以正常化。

中印邊界衝突在印度坊間激起挺台情緒，但觀察人士認為，蘇杰生的談話顯示新德里並不放棄與中國改善關係，因此對於加強印台交往仍會有顧忌。

另方面，孫衛東則在中國大使館網站發布新聞稿說，中印關係在雙方共同努力下「已呈恢復勢頭」，中方願與印方加強溝通，妥善管控分歧，讓雙邊關係早日回歸正軌。（編輯：韋樞）1111027