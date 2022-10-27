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中國國防部：日應履行承諾 不得插手台灣議題

2022/10/27 19:10
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（中央社記者李雅雯上海27日電）中國國防部今天回應日本政府涉及台海局勢一事，發言人強調，日方應當遵守國際關係基本準則，履行向中方做出的嚴肅政治承諾，不得插手台灣問題。

中國國防部27日下午召開記者會，發言人譚克非作出上述表示。

據中國國防部官網例行記者會實錄資料，記者提問，日本共同社報導，日政府擬考慮在年底修訂的「國家安全保障戰略」中，針對台海局勢寫明「不承認憑實力單方面改變現狀」，並可能體現「自由開放印太構想」、日美澳印「四邊安全對話」機制等政策內容，對此有何評論。

譚克非表示，一段時間以來，日方借台灣問題等涉華議題刻意炒作，粗暴干涉中國內政，渲染所謂「中國軍事威脅」，這是別有用心和不負責任的。

譚克非指出，「50年前，日方在中日聯合聲明中鄭重承諾，承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府」，對於中國政府重申台灣是不可分割的一部分，日本政府應充分理解和尊重，堅持遵循波茨坦公告第8條立場。

譚克非強調，日方應當遵守國際關係基本準則，履行向中方做出的嚴肅政治承諾，不得插手台灣問題。「日方近年來熱衷於亦步亦趨跟進他國遏華政策，以自由開放為名搞有針對性的小圈子，這有悖於地區國家求和平、謀發展、促合作的共同期待」。

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記者提問，據報導，美國會參議院正在討論的2023財年「國防授權法案」，可能包括參院外委會9月通過的「2022年台灣政策法案」部分內容，對此有何評論。

譚克非回應，「美方近期不斷炮製損害中國主權的涉台政策法案，變本加厲搞以台制華，特別是有的條款意在強化美台軍事聯繫，支持所謂台灣自我防衛」。這些行徑干涉中國內政，違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，違背美方在台灣議題上對中方的嚴肅政治承諾；對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。（編輯：張淑伶）1111027

譚克非
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