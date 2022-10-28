金融時報：美國空軍有意將戰機常駐沖繩改為輪調

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「金融時報」披露，美國空軍計畫將現行戰機常駐日本沖繩嘉手納基地的作法改為輪調，引發部分美、日人士擔心不利嚇阻中國。圖為2018年嘉手納基地的美軍F-15戰機。中央社記者陳亦偉攝 111年10月28日

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國空軍計畫將現行戰機常駐日本沖繩嘉手納基地的作法，改為輪調進駐，引發部分美、日人士擔心傳遞錯誤訊號，不利嚇阻中國。

英國「金融時報」引述6名知情人士披露，美國空軍還想除役2個長期駐紮沖繩的機齡老舊F-15戰機中隊。相關計畫因一旦實施後就不打算短期內恢復戰機常駐，在日本政府和五角大廈內一些部門引發疑慮。

本身曾是F-15戰機飛行員的美國太平洋空軍前副司令德普圖拉（David Deptula）說：「這等同告訴中國，美國並未將扭轉軍力下滑當回事；這會變相鼓舞中方採取更出格之舉。」

美國空軍打算在明年F-15戰機撤出嘉手納基地後，改派駐地為阿拉斯加的F-22匿蹤戰機輪派沖繩6個月的方式替代，但有人擔心因美國空軍還沒敲定之後的輪駐方案，屆時恐出現戰力縫隙。

美國空軍表示基於安全因素不便討論相關內容，空軍發言人史堤芬尼克（Ann Stefanek）說會「持續做好支持美日同盟的準備，這是印太安全的基石」。負責亞洲軍力調度的美軍印太司令部暫不願回應，日本防衛省與外務省也暫不置評。

智庫「美國企業研究所」（AEI）亞洲專家塞耶茲（Eric Sayers）認為，部分問題在於五角大廈把先進戰機派到歐洲及供給自家國民兵和預備隊使用。

2名消息人士表示，美國空軍告訴日方屆時接替常駐的輪調會「無縫接軌」，但德普圖拉說這不無疑問，因為輪調就是挖東牆補西牆，戰力很難不出現縫隙。

曾任職五角大廈的戰略暨國際研究中心（CSIS）日本問題專家強斯東（Christopher Johnstone）表示，這個改變作法的時機很差，「等於在眾人關注台海緊張之際讓東京覺得美國靠不住」。

雪梨大學美國研究中心（US Studies Centre）所長葛林（Michael Green）表示，此舉影響所及不僅日本，「盟邦全都會擔心要怎麼跟中國空軍抗衡，對這件事不會等閒視之」。

但曾為五角大廈亞洲事務負責人、退役陸戰隊將領葛瑞格森（Chip Gregson）認為，輪調並非一無是處，因為在美國本土訓練後採輪調派赴海外，有時對訓練更有效果；喬治城大學中國專家麥艾文（Evan Medeiros）說，嘉手納基地受中國飛彈嚴重威脅，戰機採輪調另有好處，只是日本會心理上不舒服。

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美國網路媒體The Drive知名的軍武新聞部落格「戰區」（The War Zone）指出，美國空軍這項調整作法，應與美軍計畫將最新式F-15EX戰機採購量從144架減為80架不無關聯。

不過美國太平洋空軍司令維巴赫（Kenneth Wilsbach）已表明，日後有意以F-15EX取代沖繩目前老舊的F-15C/D中隊。他今年3月出席密契爾航太研究所（Mitchell Institute for Aerospace Studies）會議時說，只要F-15EX列裝，就要拿到沖繩使用。（譯者：陳亦偉）1111028