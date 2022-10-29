「南希在哪裡？」 美國會議長裴洛西丈夫在家遇襲

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（中央社記者周世惠舊金山28日專電）美國眾議院議長裴洛西的丈夫保羅．裴洛西今凌晨3時在他們舊金山的家中被暴徒以榔頭襲擊，當時裴洛西在華府。根據不具名消息指出，暴徒進入時詢問「南西在哪裡？」

「舊金山紀事報」今天報導，舊金山警方今天凌晨3時抵達裴洛西（Nancy Pelosi）府上，發現一名男性與保羅．裴洛西各持一把榔頭鐵鎚。警長史考特（Bill Scott）表示，侵襲者據稱搶走保羅．裴洛西手上的榔頭毆打之。

警方調查指出這名暴徒為42歲德裴普（David DePape），有可能是來自舊金山東灣的柏克萊（Berkeley），目前以涉嫌謀殺未遂、使用致命武器襲擊與虐待老人被起訴。

根據報導引用美聯社消息，82歲保羅．裴洛西頭部和身體遭到鈍器外傷，正在接受瘀傷、嚴重腫脹和其他傷害的治療。

警方表示，暴徒襲擊保羅．裴洛西的原因仍在調查。報導引述不具名消息來源提到，襲擊者進到裴洛西家中時詢問「南西在哪裡？」（Where is Nancy?）

根據美國國會辦公室指出，襲擊者入侵裴洛西府上時，裴洛西人在華府。國會警察協助聯邦調查局（FBI）及舊金山警方調查這起事件。

與裴洛西一家相熟的鄰居葛羅佛（Pantea Grover）受訪時對此表達震驚，她向來認為他們住的社區因為有自己的保全而放心。她說這起意外是個悲劇，連用3個「非常」傷心來表達，並希望保羅．裴洛西平安。

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裴洛西住在舊金山太平洋高地（Pacific Heights）社區，近年來發生過數次抗議活動。2021年1月當國會辯論聯邦刺激經濟方案時，裴洛西住家車庫門被噴漆政治性的塗鴉，人行道上留一個豬頭。

當舊金山因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情居家避疫期間，裴洛西上美容院整理頭髮的影音流出後，引發許多被防疫規定限制、無法營業的美髮師到她家外抗議。美聯社報導，裴洛西日前訪問台灣之前，曾有來自華人社區的成員前往抗議。（編輯：徐睿承）1111029