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裴洛西丈夫在家遇襲 拜登：美國不容政治暴力

2022/10/29 10:09（10/29 10:31 更新）
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美國聯邦眾議院議長裴洛西的丈夫保羅遭人闖入家裡攻擊。圖為裴洛西在舊金山的住家外拉起封鎖線。（路透社）
美國聯邦眾議院議長裴洛西的丈夫保羅遭人闖入家裡攻擊。圖為裴洛西在舊金山的住家外拉起封鎖線。（路透社）
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（中央社費城28日綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的丈夫保羅（Paul Pelosi）遭人闖入家裡攻擊，總統拜登今天說，這是一起「卑劣」事件。

官員說，一名匪徒清早擅闖裴洛西在加州的住宅，想要找裴洛西，並用榔頭攻擊保羅，造成他頭骨破裂。

法新社報導，拜登在費城競選造勢大會上說，美國「不容」政治暴力，「真的夠了」。

拜登還說，媒體報導提到匪徒當時呼喊「南西（裴洛西名）在哪裡」，而在去年1月6日國會大廈暴動事件中，擅闖國會的群眾們也喊著一樣的口號。拜登說：「我沒有編造，報導有寫。」

裴洛西的發言人哈米爾（Drew Hammill）今天稍早表示，保羅「在家遇襲，攻擊者採取武力，揚言取他性命，同時要求見議長」。

82歲的保羅接受了手術治療，正在醫院療養。事發時，他一個人在家，裴洛西則在華府辦公。

美國將於11月8日舉行期中選舉，距今不到兩週，民主、共和兩黨人士都警告可能出現政治暴力。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1111029

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